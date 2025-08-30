«Назад в будущее» выйдет в повторный прокат в США в честь 40-летия франшизы

Universal Pictures возвращает в американские кинотеатры первую часть «Назад в будущее». Пресс-релиз киностудии опубликован на официальном сайте франшизы.
Повторный прокат приурочен к 40-летию выхода фильма. Показы стартуют 31 октября и будут идти ограниченное время в премиальных форматах, включая Dolby Cinema, 4DX и D-Box.
По такому случаю студия выпустила новый трейлер культовой картины Роберта Земекиса.
14 октября Universal выпустит лимитированный бокс-сет «Back to the Future Trilogy 40th Anniversary Limited Edition Gift Set». В него войдут все три фильма на Blu-rаув формате 4K Ultra HD, мини-реплика гитары Gibson, номерной знак «Outatime» и другие бонусы. Все это будет в стальной упаковке, выполненной в виде конденсатора потока.
Ранее Lionsgate решила выпустить в повторный прокат сагу «Сумерки». Все фильмы франшизы выйдут в США в обновленной 4K-версии.