«Назад в будущее» выйдет в повторный прокат в США в честь 40-летия франшизы

14 октября Universal выпустит лимитированный бокс-сет «Back to the Future Trilogy 40th Anniversary Limited Edition Gift Set». В него войдут все три фильма на Blu-rаув формате 4K Ultra HD, мини-реплика гитары Gibson, номерной знак «Outatime» и другие бонусы. Все это будет в стальной упаковке, выполненной в виде конденсатора потока.