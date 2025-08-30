Рианна представила мерч в честь 20-летия музыкальной карьеры
С 1 сентября опоздавшие на рейс смогут воспользоваться обратным билетом

Фото: John McArthur/Unsplash

Пассажиры, которые опоздали на авиарейс, смогут воспользоваться обратным билетом. Соответствующее нововведение, утвержденное Министерством транспорта, начнет действовать с 1 сентября. Об этом пишет «Российская газета».

По новым правилам, авиакомпании лишатся возможности аннулировать весь заказ при неявке на первый перелет. Обратный билет останется действительным.

Пассажирам при этом нужно будет связаться с авиакомпанией не позже чем через два часа после вылета рейса, на который они не попали. Новые правила также устанавливают, что в таком случае между рейсом «туда» и рейсом «обратно» должно быть не меньше 24 часов.

Кроме того, с 1 сентября комиссии за отмену или изменение условий перевозки будут ограничены фактическими расходами авиакомпании. Перевозчики также должны будут разработать документы о принципах ценообразования для повышения прозрачности тарифов.

