С 1 сентября опоздавшие на рейс смогут воспользоваться обратным билетом

Пассажиры, которые опоздали на авиарейс, смогут воспользоваться обратным билетом. Соответствующее нововведение, утвержденное Министерством транспорта, начнет действовать с 1 сентября. Об этом пишет «Российская газета».
По новым правилам, авиакомпании лишатся возможности аннулировать весь заказ при неявке на первый перелет. Обратный билет останется действительным.
Пассажирам при этом нужно будет связаться с авиакомпанией не позже чем через два часа после вылета рейса, на который они не попали. Новые правила также устанавливают, что в таком случае между рейсом «туда» и рейсом «обратно» должно быть не меньше 24 часов.
Кроме того, с 1 сентября комиссии за отмену или изменение условий перевозки будут ограничены фактическими расходами авиакомпании. Перевозчики также должны будут разработать документы о принципах ценообразования для повышения прозрачности тарифов.