Три брата из Эдинбурга побили рекорд Конюхова, проплыв Тихий океан на веслах за 139 дней

Джейми, Юэн и Лахлан Маклейны установили новый рекорд по прохождению через Тихий океан на веслах. Об этом сообщает Би-би-си.
Братья из Эдинбурга преодолели маршрут в 14 848 километров из Перу в Австралию за 139 дней, 5 часов и 52 минуты. Они побили рекорд в 162 дня, установленный в 2014 году Федором Конюховым.
В пути гребцам было запрещено заходить на острова для пополнения запасов или принимать помощь от проходящих судов. С собой у них было 500 килограммов сублимированной еды, 75 кило овсянки и на крайний случай удочка.
Во время заплыва Маклейны столкнулись с жестокими тропическими штормами, которые вынудили их делать большие крюки. Во время одного из штормов Лахлана смыло за борт огромной волной, но его удалось вернуть обратно в лодку.
Встретившись с семьей и друзьями в австралийском Кэрнсе, они признались, что больше всего хотят пиццу и нормально поспать ночью. Джейми признался, что переход стал для них «непрекращающимся испытанием» и физически, и морально, но они показали себя как отличная команда. По его словам, он рад вернуться на землю, но будет скучать по ночам под звездами и встречам с китами, дельфинами и морскими птицами.
«Наша суперсила в том, что мы братья. Мы можем быть откровенны друг с другом, у нас общая история — это помогает не ссориться», ― добавил Лахлан.
Углепластиковая лодка, на которой братья установили рекорд, носит имя Роуз Эмили ― в память об их сестре, которая умерла в 1996 году на шестом месяце беременности из-за осложнений.
При помощи своего заплыва Маклейны собрали более 945 тыс. долларов на проекты по обеспечению чистой водой жителей Мадагаскара.