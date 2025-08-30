«Я не называла ее жирной, я называла ее сукой»: выступление Карди Би в суде стало мемом
В Китае представили первый в мире чип 6G для сверхбыстрого интернета

Фото: John/Unsplash

Китай представил первый в мире «универсальный» чип 6G для высокоскоростного интернета, пишет South China Morning Post.

Разработку представили ученые Пекинского университета. С этим чипом передача фильма размером 50 гб в разрешении 8К может происходить за считанные секунды. Однако, как пишет издание, расширение беспроводного доступа также может привести к перегрузке электромагнитных сред, снижая надежность соединений.

Ранее Huawei в сотрудничестве с China Unicom запустила первую широкополосную сеть 10G. Ее провели в районе Сюнъань китайской провинции Хэбэй, расположенной вокруг Пекина.

В Китае развивают и другие современные технологии. Недавно робот стал студентом докторской программы «драматургия и кино» в Шанхайской театральной академии.

