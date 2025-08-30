В Китае представили первый в мире чип 6G для сверхбыстрого интернета

Разработку представили ученые Пекинского университета. С этим чипом передача фильма размером 50 гб в разрешении 8К может происходить за считанные секунды. Однако, как пишет издание, расширение беспроводного доступа также может привести к перегрузке электромагнитных сред, снижая надежность соединений.