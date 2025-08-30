«Я не называла ее жирной, я называла ее сукой»: выступление Карди Би в суде стало мемом

В суде рассматривается эпизод, который произошел еще в 2018 году у кабинета акушера-гинеколога в Лос-Анджелесе. Карди Би направлялась на прием к врачу во время первой беременности. В коридоре медицинского офиса она вступила в конфликт с охранницей здания Эмани Элис. По словам истицы, во время перепалки певица поцарапала ее щеку 7,5-сантиметровым ногтем и несколько раз плюнула на нее, что сильно травмировало женщину. Элис требует компенсации морального вреда и медицинских расходов, связанных с порезом щеки. Карди Би заявляет, что охранница нарушила личное пространство, снимая ее на камеру. Физического же контакта, по словам певицы, не было.