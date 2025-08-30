«Я не называла ее жирной, я называла ее сукой»: выступление Карди Би в суде стало мемом

Кадры с выступлением Карди Би на судебном процессе стали виральными в сети. Благодаря выразительной мимике и прямому тону артистки ролики с ней разлетелись на мемы, а пользователи благодарят ее за сеанс «чистой комедии».
В суде рассматривается эпизод, который произошел еще в 2018 году у кабинета акушера-гинеколога в Лос-Анджелесе. Карди Би направлялась на прием к врачу во время первой беременности. В коридоре медицинского офиса она вступила в конфликт с охранницей здания Эмани Элис. По словам истицы, во время перепалки певица поцарапала ее щеку 7,5-сантиметровым ногтем и несколько раз плюнула на нее, что сильно травмировало женщину. Элис требует компенсации морального вреда и медицинских расходов, связанных с порезом щеки. Карди Би заявляет, что охранница нарушила личное пространство, снимая ее на камеру. Физического же контакта, по словам певицы, не было.
Элис подала иск еще в 2020 году, но открытые слушания начались лишь сейчас. Вот несколько моментов из зала суда, привлекших внимание в сети.
Когда Карди Би спрашивали о ее коммуникации с Элис, ее попросили вспомнить, какие слова она употребляла. В частности, говорила ли fuck. На этот вопрос она без колебаний ответила утвердительно: «Я сказала: „Сука, ******* с моих глаз. Зачем ты лезешь ко мне? Почему ты меня снимаешь? Разве ты не должна быть охранницей?“».
Затем артистку попросили повторить эту реплику Эллис в глаза, что вызвало у ответчицы большую озадаченность (ее легко можно было прочитать по ее выражению лица). Адвокат Карди возразил против такой просьбы, а судья поддержал его.
В другом вирусном моменте адвокат спросил певицу, смогла ли она поцарапать лицо охранницы, если бы захотела, не была ли она ограничена в тот момент. «Когда ты беременна, ты сильно ограничена. Хочешь, чтобы я рассказала, что не могла делать?» — сказала она, вызвав смех в зале суда.
На вопрос, была ли она «очень злой», когда спорила с Эллис, Карди ответила, что была скорее «очень обеспокоена». Она объяснила адвокату истицы, что вызвало ее обеспокоенность: «Потому что я беременна, и эта девчонка собирается меня побить. Алло?»
Еще одна мемная ситуация произошла, когда артистку спросили, считает ли она Эллис крупнее себя. Карди ответила: «Абсолютно», а на уточняющий вопрос, с чего она так решила, хип-хоп-исполнительница выразительно показала на свои глаза, а затем на истицу и пояснила: «Я имею в виду просто гляньте». Затем Карди Би с улыбкой поправила волосы, добавив: «Я тогда весила 130 фунтов (58 килограмм».
«Значит, она с лишним весом? Ты называла ее жирной?» ― поинтересовалась защита. «Нет, я называла ее сукой», ― парировала ответчица.