На спецпоказе «Долгой прогулки» инфлюэнсеров заставят идти по беговой дорожке

Фото: Lionsgate

Lionsgate устроит спецпоказ «Долгой прогулки», во время которого зрители должны будут непрерывно идти по беговой дорожке со скоростью не менее 4,8 километра в час. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Тех, чей темп будет ниже установленной скорости, выведут из зала. Такие условия призваны сымитировать сюжет новой экранизации Стивена Кинга. 

В антиутопической картине, действие которой разворачивается в тоталитарной версии США, 50 подростков-мальчиков выбирают для участия в соревновании «Долгая прогулка». Они должны идти со скоростью не менее трех миль в час (4,8 километра в час), не останавливаясь. Если ходок трижды получает предупреждение за снижение скорости, его расстреливает армия США и оставляет на дороге умирать. Победителем остается единственный выживший.

Спецпоказ, имитирующий эти условия, пройдет 30 августа, за две недели до официального релиза, в лос-анджелесском кинотеатре Culver. Как отмечает Dexerto, посмотреть фильм приглашены инфлюэнсеры и киноманы.

«Долгую прогулку» неоднократно хотели экранизировать: в разное время над фильмом хотели работать Джордж А.Ромеро, Фрэнк Дарабонт и Андре Эвредаль. В ноябре 2023 года Эвредаль отказался от дальнейшего участия в проекте, и новым режиссером был назначен Фрэнсис Лоренс (франшиза «Голодные игры», «Я — легенда!», «Константин»). Сценарий написал Джей Ти Моллнер («Сталкер»). Съемки ленты начались в Виннипеге 24 июля 2024 года и завершились 12 сентября того же года.

В «Долгой прогулке» снялись Марк Хэмилл («Звездные войны»), Дэвид Джонссон («Чужой: Ромул»), Купер Хоффман («Лакричная пицца»), Роман Гриффин Дэвис («Кролик Джоджо»), Джуди Грир («Тачка на миллион») и Чарли Пламмер («Сумасшедшая любовь»).

