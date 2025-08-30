На спецпоказе «Долгой прогулки» инфлюэнсеров заставят идти по беговой дорожке

Lionsgate устроит спецпоказ «Долгой прогулки», во время которого зрители должны будут непрерывно идти по беговой дорожке со скоростью не менее 4,8 километра в час. Об этом сообщает Entertainment Weekly.
Тех, чей темп будет ниже установленной скорости, выведут из зала. Такие условия призваны сымитировать сюжет новой экранизации Стивена Кинга.
В антиутопической картине, действие которой разворачивается в тоталитарной версии США, 50 подростков-мальчиков выбирают для участия в соревновании «Долгая прогулка». Они должны идти со скоростью не менее трех миль в час (4,8 километра в час), не останавливаясь. Если ходок трижды получает предупреждение за снижение скорости, его расстреливает армия США и оставляет на дороге умирать. Победителем остается единственный выживший.
Спецпоказ, имитирующий эти условия, пройдет 30 августа, за две недели до официального релиза, в лос-анджелесском кинотеатре Culver. Как отмечает Dexerto, посмотреть фильм приглашены инфлюэнсеры и киноманы.
«Долгую прогулку» неоднократно хотели экранизировать: в разное время над фильмом хотели работать Джордж А.Ромеро, Фрэнк Дарабонт и Андре Эвредаль. В ноябре 2023 года Эвредаль отказался от дальнейшего участия в проекте, и новым режиссером был назначен Фрэнсис Лоренс (франшиза «Голодные игры», «Я — легенда!», «Константин»). Сценарий написал Джей Ти Моллнер («Сталкер»). Съемки ленты начались в Виннипеге 24 июля 2024 года и завершились 12 сентября того же года.
В «Долгой прогулке» снялись Марк Хэмилл («Звездные войны»), Дэвид Джонссон («Чужой: Ромул»), Купер Хоффман («Лакричная пицца»), Роман Гриффин Дэвис («Кролик Джоджо»), Джуди Грир («Тачка на миллион») и Чарли Пламмер («Сумасшедшая любовь»).