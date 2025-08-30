На спецпоказе «Долгой прогулки» инфлюэнсеров заставят идти по беговой дорожке

В антиутопической картине, действие которой разворачивается в тоталитарной версии США, 50 подростков-мальчиков выбирают для участия в соревновании «Долгая прогулка». Они должны идти со скоростью не менее трех миль в час (4,8 километра в час), не останавливаясь. Если ходок трижды получает предупреждение за снижение скорости, его расстреливает армия США и оставляет на дороге умирать. Победителем остается единственный выживший.