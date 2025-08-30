Okko запускает круглосуточный канал для детей «БубOkko ТВ»

В утренние часы канал будет транслироваться контент для самых маленьких пользователей Okko, после обеда — проекты для ребят постарше, которые к этому времени возвращаются из школы. Ближе к вечеру можно смотреть «БубOkkо ТВ» всей семьей вместе с родителями.