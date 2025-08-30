Рианна представила мерч в честь 20-летия музыкальной карьеры
Okko запускает круглосуточный канал для детей «БубOkko ТВ»

Фото: Okko

1 сентября в Okko начнет работать круглосуточный детский телеканал «БубOkko ТВ». Его программную сетку составят популярные фильмы, мультфильмы и другие проекты для всей семьи. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

В утренние часы канал будет транслироваться контент для самых маленьких пользователей Okko, после обеда — проекты для ребят постарше, которые к этому времени возвращаются из школы. Ближе к вечеру можно смотреть «БубOkkо ТВ» всей семьей вместе с родителями.

Главным лицом канала станет озорной и добрый пушистик БубOkko. Трехглазый маскот обитает в детском профиле, где он рекомендует юным зрителям к просмотру самые разнообразные проекты на основе личных предпочтений.

«Семейная и детская аудитория для нас — одна из самых значимых. Мы с большой любовью отбираем и производим контент для самых маленьких зрителей: в нашей библиотеке более 30 000 единиц детского и семейного контента. Okko один из первых начал создавать оригинальные сериалы для детей», — сказал Гавриил Гордеев, генеральный продюсер онлайн-кинотеатра.

Фото: Okko

Ежедневно в «БубOkko ТВ» запланированы показы современных хитов «Союзмультфильма», среди которых мультсериалы «Простоквашино», «Ну погоди!» и «Умка». Кроме того, будут доступны классические шедевры от главной анимационной студии страны, популярные российские и западные мультсериалы: «Синий трактор», «Малышарики», «Лунтик», «Ми-ми-мишки», «Смешарики», «Фиксики», «Школа волшебниц Винкс», «Герои Энвелла».

В коллекции канала есть и полнометражные картины: «Возвращение попугая Кеши», «Пираты галактики» «Барракуда», «Летучий корабль», «Не одна дома» и многие другие. По выходным зрителей ждут большие марафоны мультиков и фильмов.

