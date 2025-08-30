В Москве рекордно выросло количество кафе и ресторанов

Сейчас в Москве более пяти тысяч веранд, где можно заказать еду. Их число растет с каждым годом — в 2010 году в городе работало всего 1242 летние веранды. Несколько лет назад их нужно было убирать после наступления холодов, но теперь открытые конструкции можно оставить на зиму и продолжать эксплуатировать при соблюдении определенных условий, отметили в сообщении.