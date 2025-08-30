В Москве рекордно выросло количество кафе и ресторанов

В 2025 году в Москве рекордно увеличилось количество кафе и ресторанов, сообщили в пресс-службе мэрии города. C января по август 2025 года в столице открылось почти 700 новых новых мест, где можно поесть. Для сравнения, в 2024 году появилось 348 заведений, а в 2023‑м — 364.
В 2010 году в городе действовало более 8,5 тыс. заведений. Сейчас в столице открыто свыше 22,6 тыс. различных ресторанов и кафе. «Город помогает владельцам бизнеса развиваться — снижает административные барьеры, переводит получение документов в онлайн-формат и упрощает законодательство в сфере установки летних веранд», — добавили в мэрии.
Сейчас в Москве более пяти тысяч веранд, где можно заказать еду. Их число растет с каждым годом — в 2010 году в городе работало всего 1242 летние веранды. Несколько лет назад их нужно было убирать после наступления холодов, но теперь открытые конструкции можно оставить на зиму и продолжать эксплуатировать при соблюдении определенных условий, отметили в сообщении.
Недавно стало известно, что чек самого дорогого ужина в России составил 4,8 млн рублей. Заказ сделали в одном из московских заведений. На втором месте счет на сумму 3,9 млн рублей в краснодарском ресторане, на третьем — ужин за 3,6 млн рублей в подмосковном заведении.