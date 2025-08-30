В Москве рекордно выросло количество кафе и ресторанов

Книжные в Москве и регионах устроили распродажи книг иноагентов
В Кировской области рыбаки нашли бивень мамонта
Чат-боты Meta, выдававшие себя за Тейлор Свифт и Энн Хэтэуэй, флиртовали и генерировали фото в белье
Премьеру фильма «Мортал Комбат-2» перенесли на полгода
Сказочные герои перемещаются в Петербург в трейлере второго сезона «Волшебного участка» от Okko
Москвичам спрогнозировали аномальное тепло в начале сентября
Холзи спродюсировала короткометражный фильм Чарли Кауфмана, автора «Вечного сияния чистого разума»
Документальный фильм «Мужчина в бегах» о Поле Маккартни выйдет на Prime Video в феврале
В сети появился тизер-трейлер фильма «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша
Джон Чо и Александра Даддарио сыграют в хоррор-триллере «Inground». Его спродюсирует Ридли Скотт
Дональд Трамп поручил строить федеральные здания в античном стиле
Гитарист группы Madness Крис Форман рассказал, что болен неизлечимым раком
Минпросвещения опубликовало список из 100 фильмов для изучения в школе. Все картины в нем советские
Ученые: современные поколения, вопреки ожиданиям, в среднем не смогут дожить до 100 лет
Юрий Стоянов, Максим Матвеев и Юрий Быков посетили презентацию Okko
Джек Блэк отметил 56-летие тортом со своими персонажами
Риз Ахмед поделился, что попал в больницу во время съемок фильма «Изгой-один»
Пит Дэвидсон и Кейси Аффлек снимутся в фильме о создателе биткоина
Июль в России стал третьим самым теплым месяцем за историю наблюдений
Ученые: садоводство помогает бороться со стрессом. Чем регулярнее им заниматься, тем сильнее эффект
Взлет Мэйби Бэйби и новый альбом Macan: «Яндекс Музыка» назвала самых популярных артистов лета
В США мужчине вернули открытку, которую тот отправил родителям 72 года назад
Тони Коллетт и Мей Мартин в трейлере мрачного сериала от Netflix «Непослушные»
Анастасия Сиваева в роли Даши появилась в финале четвертого сезона новых «Папиных дочек»
«Лихие. Глава 2» и сиквелы «Чикатило» — Okko представил проекты сезона-2025
Федор Конюхов и Иван Меняйло установили новый рекорд высоты полета на воздушном шаре
Зумеры оказались аутсайдерами у российских работодателей. Предпочтение им отдают лишь 2% компаний
2 сентября вход в Эрмитаж для школьников и студентов будет бесплатным

В Москве рекордно выросло количество кафе и ресторанов

Фото: Максим Мишин/mos.ru

В 2025 году в Москве рекордно увеличилось количество кафе и ресторанов, сообщили в пресс-службе мэрии города. C января по август 2025 года в столице открылось почти 700 новых новых мест, где можно поесть. Для сравнения, в 2024 году появилось 348 заведений, а в 2023‑м — 364.

В 2010 году в городе действовало более 8,5 тыс. заведений. Сейчас в столице открыто свыше 22,6 тыс. различных ресторанов и кафе. «Город помогает владельцам бизнеса развиваться — снижает административные барьеры, переводит получение документов в онлайн-формат и упрощает законодательство в сфере установки летних веранд», — добавили в мэрии.

Сейчас в Москве более пяти тысяч веранд, где можно заказать еду. Их число растет с каждым годом — в 2010 году в городе работало всего 1242 летние веранды. Несколько лет назад их нужно было убирать после наступления холодов, но теперь открытые конструкции можно оставить на зиму и продолжать эксплуатировать при соблюдении определенных условий, отметили в сообщении.

Недавно стало известно, что чек самого дорогого ужина в России составил 4,8 млн рублей. Заказ сделали в одном из московских заведений. На втором месте счет на сумму 3,9 млн рублей в краснодарском ресторане, на третьем — ужин за 3,6 млн рублей в подмосковном заведении.

Расскажите друзьям