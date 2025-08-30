В Кировской области рыбаки нашли бивень мамонта

Мусихин отметил, что находку можно было бы и продать, но в таком состоянии ей нужна сушка и профессиональная консервация (иначе начнется быстрое разрушение на воздухе). Поэтому мужчина считает, что лучше обращаться в музей. Как отмечает «Вокруг Света», на коллекционном рынке экземпляры длиной около одного метра стоят от миллиона рублей.