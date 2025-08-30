В Кировской области рыбаки нашли бивень мамонта

Книжные в Москве и регионах устроили распродажи книг иноагентов
В Москве рекордно выросло количество кафе и ресторанов
Чат-боты Meta, выдававшие себя за Тейлор Свифт и Энн Хэтэуэй, флиртовали и генерировали фото в белье
Премьеру фильма «Мортал Комбат-2» перенесли на полгода
Сказочные герои перемещаются в Петербург в трейлере второго сезона «Волшебного участка» от Okko
Москвичам спрогнозировали аномальное тепло в начале сентября
Холзи спродюсировала короткометражный фильм Чарли Кауфмана, автора «Вечного сияния чистого разума»
Документальный фильм «Мужчина в бегах» о Поле Маккартни выйдет на Prime Video в феврале
В сети появился тизер-трейлер фильма «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша
Джон Чо и Александра Даддарио сыграют в хоррор-триллере «Inground». Его спродюсирует Ридли Скотт
Дональд Трамп поручил строить федеральные здания в античном стиле
Гитарист группы Madness Крис Форман рассказал, что болен неизлечимым раком
Минпросвещения опубликовало список из 100 фильмов для изучения в школе. Все картины в нем советские
Ученые: современные поколения, вопреки ожиданиям, в среднем не смогут дожить до 100 лет
Юрий Стоянов, Максим Матвеев и Юрий Быков посетили презентацию Okko
Джек Блэк отметил 56-летие тортом со своими персонажами
Риз Ахмед поделился, что попал в больницу во время съемок фильма «Изгой-один»
Пит Дэвидсон и Кейси Аффлек снимутся в фильме о создателе биткоина
Июль в России стал третьим самым теплым месяцем за историю наблюдений
Ученые: садоводство помогает бороться со стрессом. Чем регулярнее им заниматься, тем сильнее эффект
Взлет Мэйби Бэйби и новый альбом Macan: «Яндекс Музыка» назвала самых популярных артистов лета
В США мужчине вернули открытку, которую тот отправил родителям 72 года назад
Тони Коллетт и Мей Мартин в трейлере мрачного сериала от Netflix «Непослушные»
Анастасия Сиваева в роли Даши появилась в финале четвертого сезона новых «Папиных дочек»
«Лихие. Глава 2» и сиквелы «Чикатило» — Okko представил проекты сезона-2025
Федор Конюхов и Иван Меняйло установили новый рекорд высоты полета на воздушном шаре
Зумеры оказались аутсайдерами у российских работодателей. Предпочтение им отдают лишь 2% компаний
2 сентября вход в Эрмитаж для школьников и студентов будет бесплатным

В Кировской области рыбаки нашли бивень мамонта

Фото: Андрей Мусихин

Жители Кировской области обнаружили бивень мамонта в реке Молома. О находке телеграм-каналу «Вятская рыбалка» сообщил рыбак Андрей Мусихин.

Он нашел доисторический бивень во время подводной охоты. «Метров за 100-200 до выхода на берег- на русле встречаю очередную большую корягу. Пригляделся - бивень мамонта!», ― поделился Мусихин.

Достать находку из реки ему помог напарник Сергей. Чтобы запихнуть бивень в машину, пришлось сложить задние сиденья. Ископаемые останки древнего гиганта рыбаки решили передать в Вятский палеонтологический музей. Там специалисты измерили длину бивня ― 1,9 метров. 

Мусихин отметил, что находку можно было бы и продать, но в таком состоянии ей нужна сушка и профессиональная консервация (иначе начнется быстрое разрушение на воздухе). Поэтому мужчина считает, что лучше обращаться в музей. Как отмечает «Вокруг Света», на коллекционном рынке экземпляры длиной около одного метра стоят от миллиона рублей.

Это уже второй найденный в Моломе бивень мамонта на счету Мусихина. Первый он передал в Геологический музей естественной истории. 

Ранее археологи нашли зуб мамонта в центре Нижнего Новгорода. «Находку обнаружили на склоне оврага, ближе к улице Рождественской, на глубине около 2 метров от современной поверхности. Исследования показывают, что мамонты действительно обитали на Средней Волге, они начали исчезать примерно 11 тысяч лет назад», — отметил нижегородский губернатор Глеб Никитин.

Расскажите друзьям