В Кировской области рыбаки нашли бивень мамонта

Жители Кировской области обнаружили бивень мамонта в реке Молома. О находке телеграм-каналу «Вятская рыбалка» сообщил рыбак Андрей Мусихин.
Он нашел доисторический бивень во время подводной охоты. «Метров за 100-200 до выхода на берег- на русле встречаю очередную большую корягу. Пригляделся - бивень мамонта!», ― поделился Мусихин.
Достать находку из реки ему помог напарник Сергей. Чтобы запихнуть бивень в машину, пришлось сложить задние сиденья. Ископаемые останки древнего гиганта рыбаки решили передать в Вятский палеонтологический музей. Там специалисты измерили длину бивня ― 1,9 метров.
Мусихин отметил, что находку можно было бы и продать, но в таком состоянии ей нужна сушка и профессиональная консервация (иначе начнется быстрое разрушение на воздухе). Поэтому мужчина считает, что лучше обращаться в музей. Как отмечает «Вокруг Света», на коллекционном рынке экземпляры длиной около одного метра стоят от миллиона рублей.
Это уже второй найденный в Моломе бивень мамонта на счету Мусихина. Первый он передал в Геологический музей естественной истории.
Ранее археологи нашли зуб мамонта в центре Нижнего Новгорода. «Находку обнаружили на склоне оврага, ближе к улице Рождественской, на глубине около 2 метров от современной поверхности. Исследования показывают, что мамонты действительно обитали на Средней Волге, они начали исчезать примерно 11 тысяч лет назад», — отметил нижегородский губернатор Глеб Никитин.