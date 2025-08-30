Премьеру фильма «Мортал Комбат-2» перенесли на полгода

WarnerBros и New Lineперенесли премьеру «Мортал Комбат-2» на полгода. Фильм выйдет 15 мая 2026 года, а не 24 октября 2025-го, сообщает Deadline.
Студии приняли такое решение, чтобы заработать больше денег в прокате. Окно в конце октября переполнено премьерами, а середина мая доказала эффективность для Warner Bros/New Line: вышедший минувшей весной «Пункт назначения: Узы крови» показал рекордный старт для франшизы, а в итоге собрал 301 млн долларов в мире.
Предыдущий фильм «Мортал Комбат», вышедший в апреле 2021-го, заработал в прокате 84,4 млн.
Сюжет сиквела продолжает историю оригинала 2021 года: Шан Цзун (Чин Хань) пытается уничтожить чемпионов Земли до начала десятого турнира. По словам сценариста Джереми Слейтера, в новой части зрителей ждет настоящий турнир Mortal Kombat. Туда отправятся как герои первой части ― Джонни Кейдж (Карл Урбан), Лю Кан (Луди Линь), Джакс (Мехкад Брукс), Соня Блейд (Джессика МакНэми), так и новички ― Китана (Аделин Рудольф), Джейд (Тати Габриэль), Куан Чи (Деймон Херриман) и Шао Кан (Мартин Форд).
Слейтер говорил, что посещал тестовые показы «Мортал Комбат-2», на которых фанаты реагировали на фильм так же, как он сам реагировал на «Мстителей: Финал»: «Они кричали и вскакивали с мест. Каждая шутка попадала в точку, и они были в восторге. Это один из лучших моментов в моей жизни».