Москвичам спрогнозировали аномальное тепло в начале сентября

Тепло будет и в последние выходные лета. По прогнозам Гидрометцентра, в субботу 30 августа дневная температура составит 26-28 градусов, в Подмосковье ― 24-29. Ожидается переменная облачность, без осадков. В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до 14, а по области может похолодать до 11.