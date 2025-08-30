Москвичам спрогнозировали аномальное тепло в начале сентября

Книжные в Москве и регионах устроили распродажи книг иноагентов
В Кировской области рыбаки нашли бивень мамонта
Чат-боты Meta, выдававшие себя за Тейлор Свифт и Энн Хэтэуэй, флиртовали и генерировали фото в белье
Премьеру фильма «Мортал Комбат-2» перенесли на полгода
Сказочные герои перемещаются в Петербург в трейлере второго сезона «Волшебного участка» от Okko
Холзи спродюсировала короткометражный фильм Чарли Кауфмана, автора «Вечного сияния чистого разума»
Документальный фильм «Мужчина в бегах» о Поле Маккартни выйдет на Prime Video в феврале
В сети появился тизер-трейлер фильма «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша
Джон Чо и Александра Даддарио сыграют в хоррор-триллере «Inground». Его спродюсирует Ридли Скотт
Дональд Трамп поручил строить федеральные здания в античном стиле
Гитарист группы Madness Крис Форман рассказал, что болен неизлечимым раком
Минпросвещения опубликовало список из 100 фильмов для изучения в школе. Все картины в нем советские
Ученые: современные поколения, вопреки ожиданиям, в среднем не смогут дожить до 100 лет
Юрий Стоянов, Максим Матвеев и Юрий Быков посетили презентацию Okko
Джек Блэк отметил 56-летие тортом со своими персонажами
Риз Ахмед поделился, что попал в больницу во время съемок фильма «Изгой-один»
Пит Дэвидсон и Кейси Аффлек снимутся в фильме о создателе биткоина
Июль в России стал третьим самым теплым месяцем за историю наблюдений
Ученые: садоводство помогает бороться со стрессом. Чем регулярнее им заниматься, тем сильнее эффект
Взлет Мэйби Бэйби и новый альбом Macan: «Яндекс Музыка» назвала самых популярных артистов лета
В США мужчине вернули открытку, которую тот отправил родителям 72 года назад
Тони Коллетт и Мей Мартин в трейлере мрачного сериала от Netflix «Непослушные»
Анастасия Сиваева в роли Даши появилась в финале четвертого сезона новых «Папиных дочек»
«Лихие. Глава 2» и сиквелы «Чикатило» — Okko представил проекты сезона-2025
Федор Конюхов и Иван Меняйло установили новый рекорд высоты полета на воздушном шаре
Зумеры оказались аутсайдерами у российских работодателей. Предпочтение им отдают лишь 2% компаний
2 сентября вход в Эрмитаж для школьников и студентов будет бесплатным
LEGO выпустила набор «Пиратский корабль капитана Джека Воробья»

Москвичам спрогнозировали аномальное тепло в начале сентября

Фото: Чингаев Ярослав/Агентство «Москва»

Температура воздуха в Москве с 2 по 7 сентября превысит норму на 2-3 градуса. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Днем ожидается 19-24 градусов тепла, ночью ― 10-14 градусов. Погода при этом будет солнечной и безоблачной, поскольку давление будет существенно превышать климатическую норму.

Тепло будет и в последние выходные лета. По прогнозам Гидрометцентра, в субботу 30 августа дневная температура составит 26-28 градусов, в Подмосковье ― 24-29. Ожидается переменная облачность, без осадков. В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до 14, а по области может похолодать до 11. 

Теплая и солнечная погода под конец календарного лета связана с распространением теплого гребня с запада, поясняли в Гидрометцентре. 

