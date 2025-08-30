Москвичам спрогнозировали аномальное тепло в начале сентября

Температура воздуха в Москве с 2 по 7 сентября превысит норму на 2-3 градуса. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.
Днем ожидается 19-24 градусов тепла, ночью ― 10-14 градусов. Погода при этом будет солнечной и безоблачной, поскольку давление будет существенно превышать климатическую норму.
Тепло будет и в последние выходные лета. По прогнозам Гидрометцентра, в субботу 30 августа дневная температура составит 26-28 градусов, в Подмосковье ― 24-29. Ожидается переменная облачность, без осадков. В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до 14, а по области может похолодать до 11.
Теплая и солнечная погода под конец календарного лета связана с распространением теплого гребня с запада, поясняли в Гидрометцентре.