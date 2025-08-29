Книжные в Москве и регионах устроили распродажи книг иноагентов
Холзи спродюсировала короткометражный фильм Чарли Кауфмана, автора «Вечного сияния чистого разума»

Кадр: Isabelle Deluce/YouTube

Американская певица Холзи стала исполнительным продюсером короткометражного фильма «Как пристрелить призрака» («How to Shoot a Ghost»). Его поставил Чарли Кауфман, сценарист «Вечного сияния чистого разума», сообщил Variety.

Первый трейлер будущей картины появился в сети. Главные роли в ней исполнили номинанантка на «Оскар» Джесси Бакли и ливанский актер Джозеф Акики. Они сыграли недавно умерших людей, которые встречаются на улицах Афин.

«Один — переводчик, другой — фотограф, они были изгоями при жизни; после смерти они борются с остатками своих желаний и ошибок. Они вместе бродят по городу, находя утешение в суровой красоте бытия и его следствии», — говорит синопсис.
 

Видео: Isabelle Deluce/YouTube

Премьера ленты состоится на Венецианском кинофестивале 1 сентября. Десять лет назад Кауфман уже показывал в Венеции короткометражную работу — анимационный фильм «Аномализа». Тогда она получил главный приз жюри.

«Я так рад поехать в Венецию с фильмом „Как застрелить призрака“. Это прекрасный фестиваль, который занимает особое место в моём сердце. Премьера фильма „Быть Джоном Малковичем“ состоялась там в 1999 году, так что Венеция сыграла ключевую роль в начале моей карьеры сценариста. И, конечно же, мы прекрасно провели там время в 2015 году с „Аномализой“», — сказал кинематографист.

Сценарий «Как пристрелить призрака» написала поэтесса и писательница Ева Х. Д. Кауфман. Помимо Холзи, в продюсерский состав проекта вошли Эван Джогиа, Энтони Ли, Афродити Панаджиотаку, Эндрю Остапченко, Элли Пападиаманти, Фил Йеропулос, Фойвос Дусос и другие. 

