Документальный фильм «Мужчина в бегах» о Поле Маккартни выйдет на Prime Video в феврале

Книжные в Москве и регионах устроили распродажи книг иноагентов
В сети появился тизер-трейлер фильма «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша
Джон Чо и Александра Даддарио сыграют в хоррор-триллере «Inground». Его спродюсирует Ридли Скотт
Дональд Трамп поручил строить федеральные здания в античном стиле
Гитарист группы Madness Крис Форман рассказал, что болен неизлечимым раком
Минпросвещения опубликовало список из 100 фильмов для изучения в школе. Все картины в нем советские
Ученые: современные поколения, вопреки ожиданиям, в среднем не смогут дожить до 100 лет
Юрий Стоянов, Максим Матвеев и Юрий Быков посетили презентацию Okko
Джек Блэк отметил 56-летие тортом со своими персонажами
Риз Ахмед поделился, что попал в больницу во время съемок фильма «Изгой-один»
Пит Дэвидсон и Кейси Аффлек снимутся в фильме о создателе биткоина
Июль в России стал третьим самым теплым месяцем за историю наблюдений
Ученые: садоводство помогает бороться со стрессом. Чем регулярнее им заниматься, тем сильнее эффект
Взлет Мэйби Бэйби и новый альбом Macan: «Яндекс Музыка» назвала самых популярных артистов лета
В США мужчине вернули открытку, которую тот отправил родителям 72 года назад
Тони Коллетт и Мей Мартин в трейлере мрачного сериала от Netflix «Непослушные»
Анастасия Сиваева в роли Даши появилась в финале четвертого сезона новых «Папиных дочек»
«Лихие. Глава 2» и сиквелы «Чикатило» — Okko представил проекты сезона-2025
Федор Конюхов и Иван Меняйло установили новый рекорд высоты полета на воздушном шаре
Зумеры оказались аутсайдерами у российских работодателей. Предпочтение им отдают лишь 2% компаний
2 сентября вход в Эрмитаж для школьников и студентов будет бесплатным
LEGO выпустила набор «Пиратский корабль капитана Джека Воробья»
Okko и Premier представят в октябре второй сезон «Постучись в мою дверь в Москве»
Ридли Скотт работает над «Гладиатором-3» и не исключает еще один приквел «Чужого»
Сериал «Робин Гуд» с Джеком Паттеном в главной роли получил первый тизер
Лола Тун и Нико Паркер сыграют в новом хорроре режиссера «Собирателя душ» Осгуда Перкинса
Умер композитор Родион Щедрин
Анна Кендрик и Сет Роген намерены сыграть в драмеди «Малыши»

Документальный фильм «Мужчина в бегах» о Поле Маккартни выйдет на Prime Video в феврале

Фото: paulmccartney

Документальный фильм «Мужчина в бегах», посвященный жизни и творчеству Пола Маккартни после распада группы The Beatles, выйдет на стриминговом сервисе Prime Video. Релиз состоится 25 февраля, сообщил Deadline.

Картина также выйдет в ограниченный кинопрокат. Производством проекта занимаются компании Tremolo, MPL и Polygram Entertainment. Он описывается как исследование творческого возрождения всемирно известного артиста.

Режиссером «Мужчины в бегах» выступил лауреат премии «Оскар» Морган Невилл, автор фильмов «В двух шагах от славы» и «По кусочкам». Он представит свою работу на кинофестивале в Теллуриде.

Продюсерами выступили Невилл, Хлоя Симмонс и Меган Уолш (Tremolo), Скотт Роджер и Бен Чеппелл (MPL), Мишель Энтони и Дэвид Блэкман (Polygram Entertainment). Исполнительными продюсерами стали Кейтрин Роджерс и Маккартни.

Киностудия Amazon MGM задумала «новое всеобъемлющее партнерство» с Маккартни. Она не только выпустит документальную ленту о музыканте на своем стрим-сервисе, но и начнет выпускать его музыку.

Кроме того, 4 ноября на платформе Amazon появится книга «Wings: The Story of a Band on the Run». В ней Маккартни рассказал о создании группы Wings. Она также будет доступна в сервисе Audible.

