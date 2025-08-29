Документальный фильм «Мужчина в бегах» о Поле Маккартни выйдет на Prime Video в феврале

Документальный фильм «Мужчина в бегах», посвященный жизни и творчеству Пола Маккартни после распада группы The Beatles, выйдет на стриминговом сервисе Prime Video. Релиз состоится 25 февраля, сообщил Deadline.
Картина также выйдет в ограниченный кинопрокат. Производством проекта занимаются компании Tremolo, MPL и Polygram Entertainment. Он описывается как исследование творческого возрождения всемирно известного артиста.
Режиссером «Мужчины в бегах» выступил лауреат премии «Оскар» Морган Невилл, автор фильмов «В двух шагах от славы» и «По кусочкам». Он представит свою работу на кинофестивале в Теллуриде.
Продюсерами выступили Невилл, Хлоя Симмонс и Меган Уолш (Tremolo), Скотт Роджер и Бен Чеппелл (MPL), Мишель Энтони и Дэвид Блэкман (Polygram Entertainment). Исполнительными продюсерами стали Кейтрин Роджерс и Маккартни.
Киностудия Amazon MGM задумала «новое всеобъемлющее партнерство» с Маккартни. Она не только выпустит документальную ленту о музыканте на своем стрим-сервисе, но и начнет выпускать его музыку.
Кроме того, 4 ноября на платформе Amazon появится книга «Wings: The Story of a Band on the Run». В ней Маккартни рассказал о создании группы Wings. Она также будет доступна в сервисе Audible.