В сети появился тизер-трейлер фильма «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша

На ютуб-канале Mubi опубликовали тизер-трейлер фильма «Отец, мать, сестра, брат» — нового проекта Джима Джармуша, автора «Выживут только любовники» и «Ночь на Земле». Его премьера состоится 31 августа на Венецианском кинофестивале.
Ролик представил актерский состав картины, в который вошли Адам Драйвер, Шарлотта Рэмплинг, Том Уэйтс, Мейим Бьялик, Кейт Бланшетт, Вики Крипс, Индия Мур, Люка Сабба. Массовый зритель сможет оценить их работу с 24 декабря — в этот день лента выйдет в мировой кинопрокат.
«Отец, мать, сестра, брат» — первый художественный фильм Джармуша с 2019 года. Он описывается как триптих, в котором исследуются отношения между взрослыми детьми и их отстраненными родителями.
Действие всех трех историй разворачивается в разных странах. Части называются «Отец», «Мать» и «Сестра, брат». События первой происходят на северо-востоке США, второй — в ирландском Дублине, третьей — в Париже.
Продюсерами драмеди выступили Чарльз Гиллиберт, Джошуа Астрачан, Картер Логан и Атилла Салих Юсер. В создании картины принимали участие Saint Laurent Prods., Mubi, Apartement, Badjetlag, CG Cinema, Hail Mary, Fís Éireann / Screen Ireland и Cinema Inutile.
Джим Джармуш — один из самых известных в мире американских независимых режиссеров, автор таких фильмов, как «Кофе и сигареты», «Ночь на Земле», «Мертвец», «Сломанные цветы», «Выживут только любовники», неоднократный призер Каннского кинофестиваля.