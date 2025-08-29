В сети появился тизер-трейлер фильма «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша

Ролик представил актерский состав картины, в который вошли Адам Драйвер, Шарлотта Рэмплинг, Том Уэйтс, Мейим Бьялик, Кейт Бланшетт, Вики Крипс, Индия Мур, Люка Сабба. Массовый зритель сможет оценить их работу с 24 декабря — в этот день лента выйдет в мировой кинопрокат.