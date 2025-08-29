Джон Чо и Александра Даддарио сыграют в хоррор-триллере «Inground». Его спродюсирует Ридли Скотт

Книжные в Москве и регионах устроили распродажи книг иноагентов
Документальный фильм «Мужчина в бегах» о Поле Маккартни выйдет на Prime Video в феврале
В сети появился тизер-трейлер фильма «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша
Дональд Трамп поручил строить федеральные здания в античном стиле
Гитарист группы Madness Крис Форман рассказал, что болен неизлечимым раком
Минпросвещения опубликовало список из 100 фильмов для изучения в школе. Все картины в нем советские
Ученые: современные поколения, вопреки ожиданиям, в среднем не смогут дожить до 100 лет
Юрий Стоянов, Максим Матвеев и Юрий Быков посетили презентацию Okko
Джек Блэк отметил 56-летие тортом со своими персонажами
Риз Ахмед поделился, что попал в больницу во время съемок фильма «Изгой-один»
Пит Дэвидсон и Кейси Аффлек снимутся в фильме о создателе биткоина
Июль в России стал третьим самым теплым месяцем за историю наблюдений
Ученые: садоводство помогает бороться со стрессом. Чем регулярнее им заниматься, тем сильнее эффект
Взлет Мэйби Бэйби и новый альбом Macan: «Яндекс Музыка» назвала самых популярных артистов лета
В США мужчине вернули открытку, которую тот отправил родителям 72 года назад
Тони Коллетт и Мей Мартин в трейлере мрачного сериала от Netflix «Непослушные»
Анастасия Сиваева в роли Даши появилась в финале четвертого сезона новых «Папиных дочек»
«Лихие. Глава 2» и сиквелы «Чикатило» — Okko представил проекты сезона-2025
Федор Конюхов и Иван Меняйло установили новый рекорд высоты полета на воздушном шаре
Зумеры оказались аутсайдерами у российских работодателей. Предпочтение им отдают лишь 2% компаний
2 сентября вход в Эрмитаж для школьников и студентов будет бесплатным
LEGO выпустила набор «Пиратский корабль капитана Джека Воробья»
Okko и Premier представят в октябре второй сезон «Постучись в мою дверь в Москве»
Ридли Скотт работает над «Гладиатором-3» и не исключает еще один приквел «Чужого»
Сериал «Робин Гуд» с Джеком Паттеном в главной роли получил первый тизер
Лола Тун и Нико Паркер сыграют в новом хорроре режиссера «Собирателя душ» Осгуда Перкинса
Умер композитор Родион Щедрин
Анна Кендрик и Сет Роген намерены сыграть в драмеди «Малыши»

Джон Чо и Александра Даддарио сыграют в хоррор-триллере «Inground». Его спродюсирует Ридли Скотт

Кадр: HBO

Джон Чо из сериала «Белый лотос» и Александра Даддарио из «Мэйфейрских ведьм» присоединились к актерскому составу нового хоррор-триллера «Inground». Об этом сообщил Deadline. 

Режиссером картины выступит Аарон Кац («Близнецы»), а сценарий написал Дэн Дворкин, известный по работе над «Американской историей ужасов». Продюсерами проекта выступят Ридли Скотт, Майкл Прусс, Сэм Ростон, Джошуа Харрис и Натан Клингер.

Лента расскажет историю недавно разведенного отца, который пытается восстановить отношения с маленьким сыном. Для этого он решает построить бассейн на заднем дворе, чтобы вместе провести там долгое жаркое лето. Однако то, что начиналось как увлекательный проект, превращается в настоящий кошмар.

Создание фильма займется студия Scott Free Productions, которая ранее работала над фильмом «Гладиатор 2». Финансирует проект компания Gramercy Park («Сёрфер»).

В производстве картины также участвуют Майкл Ротштейн, Сэмюэль Холл и Уоррен Гоз от компании north.five.six., а также Марк Фасано и Форд Корбетт от Gramercy Park Media. 

