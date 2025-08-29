Джон Чо и Александра Даддарио сыграют в хоррор-триллере «Inground». Его спродюсирует Ридли Скотт

Режиссером картины выступит Аарон Кац («Близнецы»), а сценарий написал Дэн Дворкин, известный по работе над «Американской историей ужасов». Продюсерами проекта выступят Ридли Скотт, Майкл Прусс, Сэм Ростон, Джошуа Харрис и Натан Клингер.



Лента расскажет историю недавно разведенного отца, который пытается восстановить отношения с маленьким сыном. Для этого он решает построить бассейн на заднем дворе, чтобы вместе провести там долгое жаркое лето. Однако то, что начиналось как увлекательный проект, превращается в настоящий кошмар.



Создание фильма займется студия Scott Free Productions, которая ранее работала над фильмом «Гладиатор 2». Финансирует проект компания Gramercy Park («Сёрфер»).