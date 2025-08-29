Дональд Трамп поручил строить федеральные здания в античном стиле

Администрация президента США издала указ, провозглашающий классическую архитектуру предпочтительным стилем для строительства федеральных зданий. Название документа — «Making Federal Architecture Beautiful Again» — прямо отсылает к предвыборному лозунгу Дональда Трампа «Make America Great Again».
В указе делается акцент на архитектурное наследие отцов-основателей. В тексте говорится, что Джордж Вашингтон и Томас Джефферсон сознательно выбирали образцы Древней Греции и Рима для самых важных зданий столицы.
«Отцы-основатели, как и многие великие общества до них, придавали большое значение федеральной гражданской архитектуре. Они хотели, чтобы общественные здания Америки вдохновляли народ и поощряли гражданские добродетели. <…> Они стремились использовать классическую архитектуру, чтобы визуально связать нашу современную Республику с истоками демократии в классической древности», — поясняется в указе.
В противовес этому архитектура 1960-х годов и более позднего периода — в частности, бруталистская и деконструктивистская — подверглась резкой критике как «непопулярная среди американцев» и не отражающая «достоинство и стабильность государства».
Для продвижения новой политики наймут специального советника по классической архитектуре. Но главное препятствие ждет неклассические проекты: их финальное утверждение будет приостановлено на 30 дней для личного уведомления президента. За это время авторам необходимо будет предоставить развернутое обоснование, почему был отвергнут традиционный вариант, и доказать, что их проект не уступает классическому в отражении «достоинства, предприимчивости, жизненной силы и стабильности американской системы самоуправления».