Дональд Трамп поручил строить федеральные здания в античном стиле

«Отцы-основатели, как и многие великие общества до них, придавали большое значение федеральной гражданской архитектуре. Они хотели, чтобы общественные здания Америки вдохновляли народ и поощряли гражданские добродетели. <…> Они стремились использовать классическую архитектуру, чтобы визуально связать нашу современную Республику с истоками демократии в классической древности», — поясняется в указе.