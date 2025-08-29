Гитарист группы Madness Крис Форман рассказал, что болен неизлечимым раком

Книжные в Москве и регионах устроили распродажи книг иноагентов
Дональд Трамп поручил строить федеральные здания в античном стиле
Минпросвещения опубликовало список из 100 фильмов для изучения в школе. Все картины в нем советские
Ученые: современные поколения, вопреки ожиданиям, в среднем не смогут дожить до 100 лет
Юрий Стоянов, Максим Матвеев и Юрий Быков посетили презентацию Okko
Джек Блэк отметил 56-летие тортом со своими персонажами
Риз Ахмед поделился, что попал в больницу во время съемок фильма «Изгой-один»
Пит Дэвидсон и Кейси Аффлек снимутся в фильме о создателе биткоина
Июль в России стал третьим самым теплым месяцем за историю наблюдений
Ученые: садоводство помогает бороться со стрессом. Чем регулярнее им заниматься, тем сильнее эффект
Взлет Мэйби Бэйби и новый альбом Macan: «Яндекс Музыка» назвала самых популярных артистов лета
В США мужчине вернули открытку, которую тот отправил родителям 72 года назад
Тони Коллетт и Мей Мартин в трейлере мрачного сериала от Netflix «Непослушные»
Анастасия Сиваева в роли Даши появилась в финале четвертого сезона новых «Папиных дочек»
«Лихие. Глава 2» и сиквелы «Чикатило» — Okko представил проекты сезона-2025
Федор Конюхов и Иван Меняйло установили новый рекорд высоты полета на воздушном шаре
Зумеры оказались аутсайдерами у российских работодателей. Предпочтение им отдают лишь 2% компаний
2 сентября вход в Эрмитаж для школьников и студентов будет бесплатным
LEGO выпустила набор «Пиратский корабль капитана Джека Воробья»
Okko и Premier представят в октябре второй сезон «Постучись в мою дверь в Москве»
Ридли Скотт работает над «Гладиатором-3» и не исключает еще один приквел «Чужого»
Сериал «Робин Гуд» с Джеком Паттеном в главной роли получил первый тизер
Лола Тун и Нико Паркер сыграют в новом хорроре режиссера «Собирателя душ» Осгуда Перкинса
Умер композитор Родион Щедрин
Анна Кендрик и Сет Роген намерены сыграть в драмеди «Малыши»
Японский архитектор Тадао Андо спроектирует музей в Ташкенте
Хилари Дафф сыграет в сериале о детских конкурсах красоты
Ридли Скотт отказался от 20 млн долларов, лишь бы не снимать «Терминатор-3»

Гитарист группы Madness Крис Форман рассказал, что болен неизлечимым раком

Фото: Madness

Гитарист британской группы Madness Крис Форман рассказал, что болен раком крови. Об этом он написал на страницу коллектива в фейсбуке*.

У Формана диагностировали миелому. По словам музыканта, эта форма рака поддается терапии, но неизлечима. «Когда у меня наступит ремиссия (я обязательно это сделаю, я смогу вернуться к нормальной жизни», — обнадежил артист.

Форман поделился, что ранее в 2025 году испытывал «сильные боли в верхней части спины и плечах». 28 июня во время концерта во Франции они стали невыносимыми, и тогда гитарист отправился к врачам.

В конце июня музыканту провели магнитно-резонансную томографию (МРТ), которая выявила опухоль на позвоночнике. 4 июля Форман прибыл в Королевский госпиталь Сассекса, где ему «сделали все, что только можно».

«Я прошел курс лучевой терапии, который помог мне избавиться от боли. Мне также сделали спинномозговую пункцию — рок-н-ролл! Я был, мягко говоря, не в лучшей форме. Мои почки функционировали всего на 14%, но с тех пор их состояние значительно улучшилось», — рассказал Форман.

Он добавил, что ему «предстоит пройти долгий путь», прежде чем он сможет вернуться на сцену. Но музыкант рассчитывает вновь выступать уже в следующем году. Форман напомнил, что ремиссия с его диагнозом может длиться 20 и более лет.

«Одним из худших побочных эффектов является то, что я не могу употреблять алкоголь, но я освоил безалкогольную „Маргариту“, а пиво с нулевым содержанием алкоголя в наши дни не так уж и плохо», — отметил гитарист.

 *   Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям