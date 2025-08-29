Гитарист группы Madness Крис Форман рассказал, что болен неизлечимым раком

Гитарист британской группы Madness Крис Форман рассказал, что болен раком крови. Об этом он написал на страницу коллектива в фейсбуке*.
У Формана диагностировали миелому. По словам музыканта, эта форма рака поддается терапии, но неизлечима. «Когда у меня наступит ремиссия (я обязательно это сделаю, я смогу вернуться к нормальной жизни», — обнадежил артист.
Форман поделился, что ранее в 2025 году испытывал «сильные боли в верхней части спины и плечах». 28 июня во время концерта во Франции они стали невыносимыми, и тогда гитарист отправился к врачам.
В конце июня музыканту провели магнитно-резонансную томографию (МРТ), которая выявила опухоль на позвоночнике. 4 июля Форман прибыл в Королевский госпиталь Сассекса, где ему «сделали все, что только можно».
«Я прошел курс лучевой терапии, который помог мне избавиться от боли. Мне также сделали спинномозговую пункцию — рок-н-ролл! Я был, мягко говоря, не в лучшей форме. Мои почки функционировали всего на 14%, но с тех пор их состояние значительно улучшилось», — рассказал Форман.
Он добавил, что ему «предстоит пройти долгий путь», прежде чем он сможет вернуться на сцену. Но музыкант рассчитывает вновь выступать уже в следующем году. Форман напомнил, что ремиссия с его диагнозом может длиться 20 и более лет.
«Одним из худших побочных эффектов является то, что я не могу употреблять алкоголь, но я освоил безалкогольную „Маргариту“, а пиво с нулевым содержанием алкоголя в наши дни не так уж и плохо», — отметил гитарист.
