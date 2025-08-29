Минпросвещения опубликовало список из 100 фильмов для изучения в школе. Все картины в нем советские

Министерство просвещения разработало список 100 фильмов, рекомендованных для изучения в школах. В него вошли «кинокартины, снятые выдающимися отечественными режиссерами, чей авторитет и мастерство прошли проверку временем».
Все фильмы в списке советские, современных лент нет. Школьникам рекомендуется посмотреть картины «Иван Васильевич меняет профессию», «Девчата», «Семнадцать мгновений весны», «Калина красная», «Собачье сердце», «Иди и смотри», «Обыкновенный фашизм», «Июльский дождь», «Москва слезам не верит», «Солярис» и другие.
Фильмы призваны укрепить традиционные ценности среди школьников, сформировать эстетический вкус, культурный кругозор и национально-культурную идентичность.
Каждой картине соответствует возрастное ограничение — от 0+ до 14+ и 16+. Некоторые фильмы рекомендуется смотреть в сопровождении родителей.
Предполагается, что преподаватели включат просмотр кино или избранных отрывков в уроки литературы, истории, ИЗО и музыки. Например, Минпросвещения предлагает в 8-м классе на уроке музыки, посвященном джазу, показывать фильм Карена Шахназарова «Мы из джаза».
Ранее Минпросвещения составило список песен, рекомендованных для изучения в школах и «направленных на патриотическое воспитание». В него вошли композиции Shaman, Олега Газманова и Дениса Майданова. В списке присутствуют и классические произведения «Хотят ли русские войны», «Несовместимы дети и война», «Служить России», «День победы», «Как прекрасен этот мир» и «Моя Москва».