Минпросвещения опубликовало список из 100 фильмов для изучения в школе. Все картины в нем советские

Все фильмы в списке советские, современных лент нет. Школьникам рекомендуется посмотреть картины «Иван Васильевич меняет профессию», «Девчата», «Семнадцать мгновений весны», «Калина красная», «Собачье сердце», «Иди и смотри», «Обыкновенный фашизм», «Июльский дождь», «Москва слезам не верит», «Солярис» и другие.