Риз Ахмед поделился, что попал в больницу во время съемок фильма «Изгой-один»

«Я всегда думаю, что когда тебя ставят на колени, ты уже на полпути к молитве. Когда у тебя что-то отнимают, ты еще острее осознаешь все, что имеешь — и на физическом уровне, на уровне здоровья, понимаешь, что ты ничего не контролируешь, мужик. Ты вообще ничего не контролируешь. Ты даже свое тело не контролируешь», — сказал Риз.