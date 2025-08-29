Риз Ахмед поделился, что попал в больницу во время съемок фильма «Изгой-один»

Книжные в Москве и регионах устроили распродажи книг иноагентов
Ученые: современные поколения, вопреки ожиданиям, в среднем не смогут дожить до 100 лет
Юрий Стоянов, Максим Матвеев и Юрий Быков посетили презентацию Okko
Джек Блэк отметил 56-летие тортом со своими персонажами
Пит Дэвидсон и Кейси Аффлек снимутся в фильме о создателе биткоина
Июль в России стал третьим самым теплым месяцем за историю наблюдений
Ученые: садоводство помогает бороться со стрессом. Чем регулярнее им заниматься, тем сильнее эффект
Взлет Мэйби Бэйби и новый альбом Macan: «Яндекс Музыка» назвала самых популярных артистов лета
В США мужчине вернули открытку, которую тот отправил родителям 72 года назад
Тони Коллетт и Мей Мартин в трейлере мрачного сериала от Netflix «Непослушные»
Анастасия Сиваева в роли Даши появилась в финале четвертого сезона новых «Папиных дочек»
«Лихие. Глава 2» и сиквелы «Чикатило» — Okko представил проекты сезона-2025
Федор Конюхов и Иван Меняйло установили новый рекорд высоты полета на воздушном шаре
Зумеры оказались аутсайдерами у российских работодателей. Предпочтение им отдают лишь 2% компаний
2 сентября вход в Эрмитаж для школьников и студентов будет бесплатным
LEGO выпустила набор «Пиратский корабль капитана Джека Воробья»
Okko и Premier представят в октябре второй сезон «Постучись в мою дверь в Москве»
Ридли Скотт работает над «Гладиатором-3» и не исключает еще один приквел «Чужого»
Сериал «Робин Гуд» с Джеком Паттеном в главной роли получил первый тизер
Лола Тун и Нико Паркер сыграют в новом хорроре режиссера «Собирателя душ» Осгуда Перкинса
Умер композитор Родион Щедрин
Анна Кендрик и Сет Роген намерены сыграть в драмеди «Малыши»
Японский архитектор Тадао Андо спроектирует музей в Ташкенте
Хилари Дафф сыграет в сериале о детских конкурсах красоты
Ридли Скотт отказался от 20 млн долларов, лишь бы не снимать «Терминатор-3»
«Кутюр» с Анджелиной Джоли выйдет в России 26 февраля
Фильмы студентов Школы дизайна покажут в парках Москвы
В Сингапуре ввели наказание палками за распространение некоторых вейпов

Риз Ахмед поделился, что попал в больницу во время съемок фильма «Изгой-один»

Кадр: Caviar

Британо-пакистанский актер Риз Ахмед, известная по фильмам «Звук металла» и «Веном», попал в больницу во время съемок фильма «Изгой-один: Звездные войны: Истории». Об этом он рассказал в подкасте «Podcrushed».

Ахмед поделился, что испытал «интенсивную» боль на съемочной площадке. Тело актера, по его словам, «просто сдалось», поскольку он был «крайне измотан». Риза госпитализировали «на короткое время», чтобы он восстановил силы.

Артист признался, что проблемы со здоровьем были «очень страшными, напряженными» и продлились долго. Ахмеду «было совершенно непонятно», почему он плохо себя чувствовал.

«Со мной произошло что-то очень тихое и очень сильное, и я не мог быстро поправиться», — вспомнил он. Актер начал сомневаться, сможет ли он когда-либо «вернуться к жизни».

«Я всегда думаю, что когда тебя ставят на колени, ты уже на полпути к молитве. Когда у тебя что-то отнимают, ты еще острее осознаешь все, что имеешь — и на физическом уровне, на уровне здоровья, понимаешь, что ты ничего не контролируешь, мужик. Ты вообще ничего не контролируешь. Ты даже свое тело не контролируешь», — сказал Риз.

Артист отметил, что тяжелые времена помогли ему с большей благодарностью относиться к жизни. «Самым странным образом я никогда не ощущал себя более благодарным, более спокойным, более довольным», — добавил он.

Тот период изменил взгляды актера на его личную и профессиональную жизнь. Кроме того, именно опыт госпитализации вдохновил его на образ барабанщика, теряющего звук, в фильме «Звук металла».

«Когда я прочитал сценарий, я подумал: „Я знаю, что это такое, и мне нужно рассказать эту историю“». Нужная история сама найдет тебя в нужное время», — подчеркнул Ахмед.

Лента «Изгой-один. Звездные войны: Истории» вышла в 2016 году. Ее снял режиссер Гаретт Эдвардс. Картина рассказала о девушке Джин Эрсо, которая скрывается от солдат Кренника и оказывается в имперской тюрьме под чужим именем. Героиню освобождают представители Альянса повстанцев, чтобы через нее нати ее отца, которого когда-то вынудили работать на Империю.

Расскажите друзьям