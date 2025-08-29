Риз Ахмед поделился, что попал в больницу во время съемок фильма «Изгой-один»

Британо-пакистанский актер Риз Ахмед, известная по фильмам «Звук металла» и «Веном», попал в больницу во время съемок фильма «Изгой-один: Звездные войны: Истории». Об этом он рассказал в подкасте «Podcrushed».
Ахмед поделился, что испытал «интенсивную» боль на съемочной площадке. Тело актера, по его словам, «просто сдалось», поскольку он был «крайне измотан». Риза госпитализировали «на короткое время», чтобы он восстановил силы.
Артист признался, что проблемы со здоровьем были «очень страшными, напряженными» и продлились долго. Ахмеду «было совершенно непонятно», почему он плохо себя чувствовал.
«Со мной произошло что-то очень тихое и очень сильное, и я не мог быстро поправиться», — вспомнил он. Актер начал сомневаться, сможет ли он когда-либо «вернуться к жизни».
«Я всегда думаю, что когда тебя ставят на колени, ты уже на полпути к молитве. Когда у тебя что-то отнимают, ты еще острее осознаешь все, что имеешь — и на физическом уровне, на уровне здоровья, понимаешь, что ты ничего не контролируешь, мужик. Ты вообще ничего не контролируешь. Ты даже свое тело не контролируешь», — сказал Риз.
Артист отметил, что тяжелые времена помогли ему с большей благодарностью относиться к жизни. «Самым странным образом я никогда не ощущал себя более благодарным, более спокойным, более довольным», — добавил он.
Тот период изменил взгляды актера на его личную и профессиональную жизнь. Кроме того, именно опыт госпитализации вдохновил его на образ барабанщика, теряющего звук, в фильме «Звук металла».
«Когда я прочитал сценарий, я подумал: „Я знаю, что это такое, и мне нужно рассказать эту историю“». Нужная история сама найдет тебя в нужное время», — подчеркнул Ахмед.
Лента «Изгой-один. Звездные войны: Истории» вышла в 2016 году. Ее снял режиссер Гаретт Эдвардс. Картина рассказала о девушке Джин Эрсо, которая скрывается от солдат Кренника и оказывается в имперской тюрьме под чужим именем. Героиню освобождают представители Альянса повстанцев, чтобы через нее нати ее отца, которого когда-то вынудили работать на Империю.