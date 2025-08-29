Ученые: современные поколения, вопреки ожиданиям, в среднем не смогут дожить до 100 лет

Беспрецедентный рост продолжительности жизни, достигнутый в XX веке, значительно замедлился, и в обозримом будущем не вернется к прежним темпам, написала команда европейских ученых. Статью опубликовали Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), основные тезисы пересказали Independent.
Исследователи проанализировали данные о предполагаемой продолжительности жизни в 23 странах с высокими доходами и низким уровнем смертности и пришли к выводу, что ни одно поколение, рожденное до 2000 года в среднем не достигнет возраста 100 лет.
В период 1900–1938 годов ожидаемая продолжительность жизни увеличивалась почти на 5,5 месяцев с каждым новым поколением. Человек, родившийся в 1900 году в стране с высоким уровнем доходов, в среднем жил 62 года. Для родившихся в 1939 году продолжительность жизни увеличилась до 80 лет.
Рост средней продолжительности жизни в XX веке стал возможен благодаря снижению уровня младенческой смертности. Сейчас этот ресурс практически исчерпан — детская смертность и так сведена к минимуму. Дальнейший прогресс возможен лишь за счет увеличения продолжительности жизни в старших возрастных группах. Ученые отмечают, что даже значительное улучшение здоровья пожилых людей не позволит повторить рывок, совершенный в прошлом веке.
Ранее гонконгские ученые выяснили, что экстремальная жара ускоряет биологическое старение так же сильно, как курение, алкоголь и малоподвижный образ жизни. За 2 года (и 10 волн жары) разница между биологическим и хронологическим возрастом у жителей Тайваня увеличилась в 2-3 раза: с 3,7 дней до 8-11 дней. Наиболее уязвимыми оказались работники физического труда и люди без кондиционеров. На них жара воздействовала втрое сильнее.