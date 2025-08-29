Ученые: современные поколения, вопреки ожиданиям, в среднем не смогут дожить до 100 лет

В период 1900–1938 годов ожидаемая продолжительность жизни увеличивалась почти на 5,5 месяцев с каждым новым поколением. Человек, родившийся в 1900 году в стране с высоким уровнем доходов, в среднем жил 62 года. Для родившихся в 1939 году продолжительность жизни увеличилась до 80 лет.