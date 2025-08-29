Джек Блэк отметил 56-летие тортом со своими персонажами

«Minecraft в кино» стал одним из главных киноблокбастеров 2025 года, в том числе благодаря завирусившимся в социальных сетях отрывкам. В июле стало известно, что ремикс песни «Lava Chicken» Джека Блэка из экранизации появился в самой игре. Ее можно получить, победив редкого Chicken Jockey. Некоторые игроки назвали мелодию лучшим нововведением за последние годы.