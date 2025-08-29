Джек Блэк отметил 56-летие тортом со своими персонажами

Книжные в Москве и регионах устроили распродажи книг иноагентов
Ученые: современные поколения, вопреки ожиданиям, в среднем не смогут дожить до 100 лет
Юрий Стоянов, Максим Матвеев и Юрий Быков посетили презентацию Okko
Риз Ахмед поделился, что попал в больницу во время съемок фильма «Изгой-один»
Пит Дэвидсон и Кейси Аффлек снимутся в фильме о создателе биткоина
Июль в России стал третьим самым теплым месяцем за историю наблюдений
Ученые: садоводство помогает бороться со стрессом. Чем регулярнее им заниматься, тем сильнее эффект
Взлет Мэйби Бэйби и новый альбом Macan: «Яндекс Музыка» назвала самых популярных артистов лета
В США мужчине вернули открытку, которую тот отправил родителям 72 года назад
Тони Коллетт и Мей Мартин в трейлере мрачного сериала от Netflix «Непослушные»
Анастасия Сиваева в роли Даши появилась в финале четвертого сезона новых «Папиных дочек»
«Лихие. Глава 2» и сиквелы «Чикатило» — Okko представил проекты сезона-2025
Федор Конюхов и Иван Меняйло установили новый рекорд высоты полета на воздушном шаре
Зумеры оказались аутсайдерами у российских работодателей. Предпочтение им отдают лишь 2% компаний
2 сентября вход в Эрмитаж для школьников и студентов будет бесплатным
LEGO выпустила набор «Пиратский корабль капитана Джека Воробья»
Okko и Premier представят в октябре второй сезон «Постучись в мою дверь в Москве»
Ридли Скотт работает над «Гладиатором-3» и не исключает еще один приквел «Чужого»
Сериал «Робин Гуд» с Джеком Паттеном в главной роли получил первый тизер
Лола Тун и Нико Паркер сыграют в новом хорроре режиссера «Собирателя душ» Осгуда Перкинса
Умер композитор Родион Щедрин
Анна Кендрик и Сет Роген намерены сыграть в драмеди «Малыши»
Японский архитектор Тадао Андо спроектирует музей в Ташкенте
Хилари Дафф сыграет в сериале о детских конкурсах красоты
Ридли Скотт отказался от 20 млн долларов, лишь бы не снимать «Терминатор-3»
«Кутюр» с Анджелиной Джоли выйдет в России 26 февраля
Фильмы студентов Школы дизайна покажут в парках Москвы
В Сингапуре ввели наказание палками за распространение некоторых вейпов

Джек Блэк отметил 56-летие тортом со своими персонажами

Фото: @jackblack

28 августа американскому актеру и музыканту Джеку Блэку исполнилось 56 лет — и в честь праздника он опубликовал в социальных сетях торт с самыми известными своими персонажами.

На нем разместились учитель-гитарист Дью Финн из «Школы рока», главный герой мультика «Кунг-фу панда», Начо из «Суперначо» и, наконец, Стив из «Minecraft в кино». Все герои носят праздничные колпаки разных цветов.

1/6
@jackblack
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6

«Minecraft в кино» стал одним из главных киноблокбастеров 2025 года, в том числе благодаря завирусившимся в социальных сетях отрывкам. В июле стало известно, что ремикс песни «Lava Chicken» Джека Блэка из экранизации появился в самой игре. Ее можно получить, победив редкого Chicken Jockey. Некоторые игроки назвали мелодию лучшим нововведением за последние годы.

Расскажите друзьям