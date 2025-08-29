Пит Дэвидсон и Кейси Аффлек снимутся в фильме о создателе биткоина

Книжные в Москве и регионах устроили распродажи книг иноагентов
Американские актеры Пит Дэвидсон и Кейси Аффлек сыграют в фильме Дага Лаймана «Убивая Сатоси» («Killing Satoshi») о создателе биткоина Сатоси Накамото. Об этом сообщило издание Variety. Подробности их ролей не уточняются. Съемки начнутся в октябре в Лондоне, а выход картины ожидается в 2026 году.

Даг Лайман известен по фильмам «Грань будущего», «Мистер и миссис Смит» и «Поступь хаоса». «Убивая Сатоси» он называет конспирологическим триллером: личность Сатоси Накамото до сих пор неизвестна. Также неясно, скрывается за этим именем один человек или группа лиц. Режиссер сказал: «„Убивая Сатоси“ рассказывает о невероятных антигероях, вступающих в эпическую битву с самыми могущественными людьми на планете, которая бьет в самую суть вопроса о том, что такое деньги и кто их контролирует».

Лайман уже работал с Аффлеком над фильмом «Зачинщики» на Apple TV+. Звезда «Saturday Night Live» Пит Дэвидсон также имеет опыт съемок в кино, в том числе в частично основанной на его биографии ленте Джадда Апатоу «Король Стейтен-Айленда».

Сценарий «Убивая Сатоси» написал Ник Шенк, который ранее работал с Клинтом Иствудом над фильмами «Гран Торино» и «Наркокурьер».

Одним из продюсеров фильма выступит Райан Кавано — он финансировал такие проекты, как «Социальная сеть» и «Форсаж». В 2015 году он покинул пост генерального директора Relativity Media после заявления компании о банкротстве, а в 2017 году основал студию Proxima Media. Наравне с Кавано продюсерами также выступят Лоренс Грей («Starперцы») и Шейн Вальдес («Американский идол»).

Кавано сравнил «Убивая Сатоси» с «Социальной сетью» Финчера: «Это не просто фильм о биткоине и его неуловимом и загадочном происхождении, но на самом деле о том, что он символизирует. Мы смотрим на этот фильм так же, как и на „Социальную сеть“ и ее анализ Facebook. Это в равной степени должно быть погружением в мир того, чем на самом деле является биткоин».

