Пит Дэвидсон и Кейси Аффлек снимутся в фильме о создателе биткоина

Даг Лайман известен по фильмам «Грань будущего», «Мистер и миссис Смит» и «Поступь хаоса». «Убивая Сатоси» он называет конспирологическим триллером: личность Сатоси Накамото до сих пор неизвестна. Также неясно, скрывается за этим именем один человек или группа лиц. Режиссер сказал: «„Убивая Сатоси“ рассказывает о невероятных антигероях, вступающих в эпическую битву с самыми могущественными людьми на планете, которая бьет в самую суть вопроса о том, что такое деньги и кто их контролирует».