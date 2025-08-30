Okko выпустит анимационный сериал «Манюня», который дополнит популярную франшизу о рыжеволосой школьнице по мотивам повести Наринэ Абгарян. Об этом «Афише Daily» рассказали представители платформы.
Будущее шоу станет первым детским оригинальным сериалом Okko. Он перенесет зрителей в небольшой армянский городок конца 70-х и расскажет о новых приключениях подружек Манюни и Наринэ.
«Забот у девочек хоть отбавляй: приручить котенка, починить машинку, поиграть во взрослых и даже поставить настоящий спектакль! Хорошо, что за девочками присматривают строгая, но добрая Ба, папа Миша и родители Наринэ», — рассказали в синопсисе проекта.
К героиням шоу присоединятся Каринка по прозвищу Метеор и местный мальчишка Рубик. Вместе дети получат немало поучительных уроков, а главное — будут наслаждаться сказочным детством и дружбой.
Озвучивать героев анимационного проекта будут те же артисты, которые сыграли персонажей в игровом сериале и полнометражных фильмах: Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян и Нонна Гришаева.
Режиссером новой «Манюни» стал Виктор Лакисов, работавший над полнометражным ремейком мультфильма про домовенка Кузю. Сценарий мультсериала написали Гайк Асатрян, Нара Акобян и Наринэ Абгарян.
Продюсерами шоу стали Сарик и Гевонд Андреасяну, Сергей Шишкин, Эльвира Дмитриевская и Гавриил Гордеев. Исполнительным продюсером выступил Илья Шувалов («Денискины рассказы»). В первом сезоне мультсериала будет 26 серий по семь минут.