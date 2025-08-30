Okko выпустит анимационный сериал «Манюня»

«Забот у девочек хоть отбавляй: приручить котенка, починить машинку, поиграть во взрослых и даже поставить настоящий спектакль! Хорошо, что за девочками присматривают строгая, но добрая Ба, папа Миша и родители Наринэ», — рассказали в синопсисе проекта.