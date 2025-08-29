Книжные в Москве и регионах устроили распродажи книг иноагентов
Юрий Стоянов, Максим Матвеев и Юрий Быков посетили презентацию Okko

28 августа Okko провел масштабную презентацию и рассказал о запланированых премьерах в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм». Мероприятие посетили ведущие деятели российской киноиндустрии.

Среди гостей оказались Юрий Стоянов, Гоша Куценко, Петр Федоров из фильма «Туда», Марина Александрова, хореограф Мигель, Максим Матвеев и юная актриса Ева Смирнова, известная по «Чебурашке».

Они посетили 15 локаций из вселенных контента Okko, созданных на игровом движке Unreal Engine, и выслушали выступления спикеров: гендиректора Okko Сергея Шишкина, генпродюсера Гавриила Гордеева, продюсера по документальному контенту Владимира Тодорова и главы спортивного направления Олега Манжи.

Фото: Okko
Гости узнали о ключевых достижениях платформы и ее грядущих проектах, таких как продолжение сериала «Лихие», дебютная работа Мигеля «Искусство падения», шоу «На льду» и «Джайв», сиквелы «Чикатило», третий сезон «Открытого брака» и «Второе дыхание» с Александром Палем в главной роли.

Паль также присутствовал на презентации нового сезона Okko. Помимо него на празднике можно было увидеть режиссеров Юрия Быкова, Данила Чащина, Сергея Сенцова, актрис Александру Урсуляк, Марьяну Спивак и Карину Разумовскую, сценариста «Эпидемии» Романа Кантора и кинопродюсера Гевонда Андреасяна.

Кроме них, в числе зрителей были певицы Юлия Волкова и Анна Седокова, писатель Александр Цыпкин, звезда сериала «Король и Шут» Константин Плотников, лауреат премии «Ника» в номинации «Открытие года» 2024 года Макар Хлебников, артисты Эльдар Калимулин, Сергей Епишев, Григорий Верник, Ангелина Стречина.

