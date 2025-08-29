Июль в России стал третьим самым теплым месяцем за историю наблюдений

Прошедший июль стал третьим самым теплым месяцем за историю метеорологических наблюдений, сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Специалисты проанализировали среднюю температуру океана в области 60 градусов северной широты — этот параметр важен для построения долгосрочных прогнозов, — и в июле средняя температура в этой зоне оказалась третьей по величине за весь период наблюдений.
Другое тревожное следствие теплого периода — таяние арктических льдов. В июле зафиксировали вторую наименьшую протяженность арктического льда за 47 лет наблюдений.
Ранее ученые выяснили, что экстремальная жара ускоряет биологическое старение так же сильно, как курение, алкоголь и малоподвижный образ жизни. Гонконгские исследователи 15 лет наблюдали за почти 25 тыс. жителей Тайваня. За два года (и 10 волн жары) разница между биологическим и хронологическим возрастом участников увеличилась в 2–3 раза: с 3,7 дня до 8–11 дней.