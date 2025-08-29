Июль в России стал третьим самым теплым месяцем за историю наблюдений

Книжные в Москве и регионах устроили распродажи книг иноагентов
Ученые: садоводство помогает бороться со стрессом. Чем регулярнее им заниматься, тем сильнее эффект
Взлет Мэйби Бэйби и новый альбом Macan: «Яндекс Музыка» назвала самых популярных артистов лета
В США мужчине вернули открытку, которую тот отправил родителям 72 года назад
Тони Коллетт и Мей Мартин в трейлере мрачного сериала от Netflix «Непослушные»
Анастасия Сиваева в роли Даши появилась в финале четвертого сезона новых «Папиных дочек»
«Лихие. Глава 2» и сиквелы «Чикатило» — Okko представил проекты сезона-2025
Федор Конюхов и Иван Меняйло установили новый рекорд высоты полета на воздушном шаре
Зумеры оказались аутсайдерами у российских работодателей. Предпочтение им отдают лишь 2% компаний
2 сентября вход в Эрмитаж для школьников и студентов будет бесплатным
LEGO выпустила набор «Пиратский корабль капитана Джека Воробья»
Okko и Premier представят в октябре второй сезон «Постучись в мою дверь в Москве»
Ридли Скотт работает над «Гладиатором-3» и не исключает еще один приквел «Чужого»
Сериал «Робин Гуд» с Джеком Паттеном в главной роли получил первый тизер
Лола Тун и Нико Паркер сыграют в новом хорроре режиссера «Собирателя душ» Осгуда Перкинса
Умер композитор Родион Щедрин
Анна Кендрик и Сет Роген намерены сыграть в драмеди «Малыши»
Японский архитектор Тадао Андо спроектирует музей в Ташкенте
Хилари Дафф сыграет в сериале о детских конкурсах красоты
Ридли Скотт отказался от 20 млн долларов, лишь бы не снимать «Терминатор-3»
«Кутюр» с Анджелиной Джоли выйдет в России 26 февраля
Фильмы студентов Школы дизайна покажут в парках Москвы
В Сингапуре ввели наказание палками за распространение некоторых вейпов
Экс-директора Театра сатиры задержали по обвинению в мошенничестве
Премия Scan Awards открыла прием заявок на участие
В России создали первую тест-систему для выявления сразу 25 вирусов
В архивах семьи Владимира Высоцкого нашли его неопубликованнные песни. Их восстановили с помощью ИИ
Джесси Племонс похищает и бреет наголо Эмму Стоун в трейлере «Бугонии»

Июль в России стал третьим самым теплым месяцем за историю наблюдений

Фото: Tomek Baginski/Unsplash

Прошедший июль стал третьим самым теплым месяцем за историю метеорологических наблюдений, сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Специалисты проанализировали среднюю температуру океана в области 60 градусов северной широты — этот параметр важен для построения долгосрочных прогнозов, — и в июле средняя температура в этой зоне оказалась третьей по величине за весь период наблюдений.

Другое тревожное следствие теплого периода — таяние арктических льдов. В июле зафиксировали вторую наименьшую протяженность арктического льда за 47 лет наблюдений.

Ранее ученые выяснили, что экстремальная жара ускоряет биологическое старение так же сильно, как курение, алкоголь и малоподвижный образ жизни. Гонконгские исследователи 15 лет наблюдали за почти 25 тыс. жителей Тайваня. За два года (и 10 волн жары) разница между биологическим и хронологическим возрастом участников увеличилась в 2–3 раза: с 3,7 дня до 8–11 дней.

