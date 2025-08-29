Июль в России стал третьим самым теплым месяцем за историю наблюдений

Ранее ученые выяснили, что экстремальная жара ускоряет биологическое старение так же сильно, как курение, алкоголь и малоподвижный образ жизни. Гонконгские исследователи 15 лет наблюдали за почти 25 тыс. жителей Тайваня. За два года (и 10 волн жары) разница между биологическим и хронологическим возрастом участников увеличилась в 2–3 раза: с 3,7 дня до 8–11 дней.