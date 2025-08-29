Ученые: садоводство помогает бороться со стрессом. Чем регулярнее им заниматься, тем сильнее эффект

В эксперименте приняли участие две группы людей. Первая занималась садоводством на общественном огороде, для них проводили занятия о семенах и рассаде. Остальные участники на протяжении двух лет, наоборот, совсем не работали в саду. Члены первой группы отметили укрепление социальных связей, снижение уровня стресса и увеличение физической активности в среднем на 42 минуты в неделю. Кроме того, у них на 7% выросло потребление клетчатки за счет собранного урожая.