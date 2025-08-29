Ученые: садоводство помогает бороться со стрессом. Чем регулярнее им заниматься, тем сильнее эффект

Регулярная работа в саду всего несколько раз в неделю значительно снижает уровень стресса, доказали ученые из университета Колорадо. Статью опубликовал The Lancet Planetary Health, основные тезисы пересказало AP News.
В эксперименте приняли участие две группы людей. Первая занималась садоводством на общественном огороде, для них проводили занятия о семенах и рассаде. Остальные участники на протяжении двух лет, наоборот, совсем не работали в саду. Члены первой группы отметили укрепление социальных связей, снижение уровня стресса и увеличение физической активности в среднем на 42 минуты в неделю. Кроме того, у них на 7% выросло потребление клетчатки за счет собранного урожая.
Садоводство облегчает симптомы тревоги и депрессии, способствует ощущению спокойствия. Существует даже специальная область садоводческой терапии (horticultural therapy). «Исследования показывают, что 20–30 минут садоводства несколько раз в неделю могут снизить стресс и улучшить настроение, причем чем регулярнее человек занимается садоводством, тем больше польза», — прокомментировала терапевтка Сара Томпсон.
Контакт с почвой обогащает организм полезными микробами, а солнечный свет повышает уровень серотонина, «гормона счастья». Садоводство тренирует не только тело, но и ум, оно развивает креативность и навыки решения задач.
Ранее ученые из Ливерпуля выяснили, что недостаточное питье воды обостряет реакцию на стресс. В эксперименте приняли участие 32 человека, разделенные на группы с низким (1,3 литра в день) и высоким (4,4 литра в день) потреблением воды. В стрессовой ситуации у людей, которые пили мало воды, выделилось значительно больше кортизола, «гормона стресса».