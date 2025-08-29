Книжные в Москве и регионах устроили распродажи книг иноагентов
В США мужчине вернули открытку, которую тот отправил родителям 72 года назад

Фото: Phil Hearing/Unplash

В США сотрудники почтового отделения в штате Иллинойс случайно обнаружили открытку, которую должны были отправить еще 72 года назад. О случае пишет  UPI.

Послание поступило в город Оттава, где местный почтальон Марк Томпсон решил выяснить ее происхождение. Оказалось, что письмо в 1953 году отправил Алан Болл родителям Фредерику и Элизабет, когда ненадолго остановился в Нью-Йорке по пути в Пуэрто-Рико.  

Карточку, на которой изображено здание ООН в Нью-Йорке, по ошибке отправили на почту Организации Объединенных Наций, где она и затерялась. Начальник почтового отделения обратился за помощью к местным генеалогам, чтобы найти отправителя. Выяснилось, что он сейчас живет в Сэндпойнте, штат Айдахо. Мужчине показали цифровое изображение послания, и он узнал свой почерк, хотя не вспомнил, как отправил открытку.

В 2023 году в Австралии сотрудники почты прислали открытку, которую отправили в 1981 году.  Карточка была адресована Стиву Паджетту и содержала рукописное послание от «Джерри».  В 2001 году была доставлена открытка 1889 года, которая шла из Австралии в Шотландию 112 лет. Однако, когда письмо пришло, на тот момент по указанному адресу уже не было дома, там находилась стоматологическая клиника и несколько офисов.

