В США мужчине вернули открытку, которую тот отправил родителям 72 года назад

В 2023 году в Австралии сотрудники почты прислали открытку, которую отправили в 1981 году. Карточка была адресована Стиву Паджетту и содержала рукописное послание от «Джерри». В 2001 году была доставлена открытка 1889 года, которая шла из Австралии в Шотландию 112 лет. Однако, когда письмо пришло, на тот момент по указанному адресу уже не было дома, там находилась стоматологическая клиника и несколько офисов.