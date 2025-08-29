Тони Коллетт и Мей Мартин в трейлере мрачного сериала от Netflix «Непослушные»

Netflix представил трейлер сериала «Непослушные» («Wayward»). Шоу, состоящее из восьми эпизодов, выйдет на стриминговом сервисе 25 сентября. Главные роли в нем исполнили Тони Коллетт («Лестница», «Реинкарнация») и Мей Мартин («Бортпроводница», «Как же хорошо…»).
В центре сюжета — двое учеников академии для трудных подростков. После попытки побега из учебного заведения они начинают сотрудничать с местной полицией, чтобы раскрыть темные секреты города.
В актерский состав сериала также вошли Сара Гейдон, Сидни Топлифф, Аливия Элин Линд, Брэндон Джей МакЛарен, Таттиавна Джонс, Патрик Джей Адамс, Патрик Галлахер и другие. Автором и шоураннером проекта выступила Мей Мартин вместе с Райаном Скоттом.
Авторы описывают проект как «нестандартный триллер о поколениях, дружбе, лояльности и тайнах, которые невозможно скрыть навсегда». Скотт также стал сопродюсером «Непослушных» наряду с Мартин, Беном Фарреллом, Ханной Маккей, Дженнифер Каваджей, Бруно Дюбе и Юросом Лином.