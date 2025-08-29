Тони Коллетт и Мей Мартин в трейлере мрачного сериала от Netflix «Непослушные»

Книжные в Москве и регионах устроили распродажи книг иноагентов
Взлет Мэйби Бэйби и новый альбом Macan: «Яндекс Музыка» назвала самых популярных артистов лета
В США мужчине вернули открытку, которую тот отправил родителям 72 года назад
Анастасия Сиваева в роли Даши появилась в финале четвертого сезона новых «Папиных дочек»
«Лихие. Глава 2» и сиквелы «Чикатило» — Okko представил проекты сезона-2025
Федор Конюхов и Иван Меняйло установили новый рекорд высоты полета на воздушном шаре
Зумеры оказались аутсайдерами у российских работодателей. Предпочтение им отдают лишь 2% компаний
2 сентября вход в Эрмитаж для школьников и студентов будет бесплатным
LEGO выпустила набор «Пиратский корабль капитана Джека Воробья»
Okko и Premier представят в октябре второй сезон «Постучись в мою дверь в Москве»
Ридли Скотт работает над «Гладиатором-3» и не исключает еще один приквел «Чужого»
Сериал «Робин Гуд» с Джеком Паттеном в главной роли получил первый тизер
Лола Тун и Нико Паркер сыграют в новом хорроре режиссера «Собирателя душ» Осгуда Перкинса
Умер композитор Родион Щедрин
Анна Кендрик и Сет Роген намерены сыграть в драмеди «Малыши»
Японский архитектор Тадао Андо спроектирует музей в Ташкенте
Хилари Дафф сыграет в сериале о детских конкурсах красоты
Ридли Скотт отказался от 20 млн долларов, лишь бы не снимать «Терминатор-3»
«Кутюр» с Анджелиной Джоли выйдет в России 26 февраля
Фильмы студентов Школы дизайна покажут в парках Москвы
В Сингапуре ввели наказание палками за распространение некоторых вейпов
Экс-директора Театра сатиры задержали по обвинению в мошенничестве
Премия Scan Awards открыла прием заявок на участие
В России создали первую тест-систему для выявления сразу 25 вирусов
В архивах семьи Владимира Высоцкого нашли его неопубликованнные песни. Их восстановили с помощью ИИ
Джесси Племонс похищает и бреет наголо Эмму Стоун в трейлере «Бугонии»
В Южной Корее задержали исполнителя хита «Gangnam Style»
Московские офисы «Яндекса», «Сбера», X5, Т-Банка и Lamoda откроют для посетителей Big Tech Night

Тони Коллетт и Мей Мартин в трейлере мрачного сериала от Netflix «Непослушные»

Фото: Netflix

Netflix представил трейлер сериала «Непослушные» («Wayward»). Шоу, состоящее из восьми эпизодов, выйдет на стриминговом сервисе 25 сентября. Главные роли в нем исполнили Тони Коллетт («Лестница», «Реинкарнация») и Мей Мартин («Бортпроводница», «Как же хорошо…»).

В центре сюжета — двое учеников академии для трудных подростков. После попытки побега из учебного заведения они начинают сотрудничать с местной полицией, чтобы раскрыть темные секреты города.

Видео: Netflix

В актерский состав сериала также вошли Сара Гейдон, Сидни Топлифф, Аливия Элин Линд, Брэндон Джей МакЛарен, Таттиавна Джонс, Патрик Джей Адамс, Патрик Галлахер и другие. Автором и шоураннером проекта выступила Мей Мартин вместе с Райаном Скоттом. 

Авторы описывают проект как «нестандартный триллер о поколениях, дружбе, лояльности и тайнах, которые невозможно скрыть навсегда». Скотт также стал сопродюсером «Непослушных» наряду с Мартин, Беном Фарреллом, Ханной Маккей, Дженнифер Каваджей, Бруно Дюбе и Юросом Лином.

