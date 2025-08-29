Анастасия Сиваева в роли Даши появилась в финале четвертого сезона новых «Папиных дочек»

В четвертом сезоне дочки, узнав о тайном романе Веника (Филипп Бледный) и школьного психолога Татьяны (Ксения Теплова), устраивают папе бойкот. Отцу семейства предстоит заслужить прощение и вернуть доверие девочек. Ведь их желание предотвратить появление мачехи в доме настолько велико, что они готовы даже к голодовке. За спиной у папы дочки готовят хитрый план против Татьяны, то и дело подстраивая ей ловушки, одна из которых выходит из-под контроля. Все серии четвертого сезона уже доступны в онлайн-кинотеатре Start.