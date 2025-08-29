Анастасия Сиваева в роли Даши появилась в финале четвертого сезона новых «Папиных дочек»

Книжные в Москве и регионах устроили распродажи книг иноагентов
Взлет Мэйби Бэйби и новый альбом Macan: «Яндекс Музыка» назвала самых популярных артистов лета
В США мужчине вернули открытку, которую тот отправил родителям 72 года назад
Тони Коллетт и Мей Мартин в трейлере мрачного сериала от Netflix «Непослушные»
«Лихие. Глава 2» и сиквелы «Чикатило» — Okko представил проекты сезона-2025
Федор Конюхов и Иван Меняйло установили новый рекорд высоты полета на воздушном шаре
Зумеры оказались аутсайдерами у российских работодателей. Предпочтение им отдают лишь 2% компаний
2 сентября вход в Эрмитаж для школьников и студентов будет бесплатным
LEGO выпустила набор «Пиратский корабль капитана Джека Воробья»
Okko и Premier представят в октябре второй сезон «Постучись в мою дверь в Москве»
Ридли Скотт работает над «Гладиатором-3» и не исключает еще один приквел «Чужого»
Сериал «Робин Гуд» с Джеком Паттеном в главной роли получил первый тизер
Лола Тун и Нико Паркер сыграют в новом хорроре режиссера «Собирателя душ» Осгуда Перкинса
Умер композитор Родион Щедрин
Анна Кендрик и Сет Роген намерены сыграть в драмеди «Малыши»
Японский архитектор Тадао Андо спроектирует музей в Ташкенте
Хилари Дафф сыграет в сериале о детских конкурсах красоты
Ридли Скотт отказался от 20 млн долларов, лишь бы не снимать «Терминатор-3»
«Кутюр» с Анджелиной Джоли выйдет в России 26 февраля
Фильмы студентов Школы дизайна покажут в парках Москвы
В Сингапуре ввели наказание палками за распространение некоторых вейпов
Экс-директора Театра сатиры задержали по обвинению в мошенничестве
Премия Scan Awards открыла прием заявок на участие
В России создали первую тест-систему для выявления сразу 25 вирусов
В архивах семьи Владимира Высоцкого нашли его неопубликованнные песни. Их восстановили с помощью ИИ
Джесси Племонс похищает и бреет наголо Эмму Стоун в трейлере «Бугонии»
В Южной Корее задержали исполнителя хита «Gangnam Style»
Московские офисы «Яндекса», «Сбера», X5, Т-Банка и Lamoda откроют для посетителей Big Tech Night

Анастасия Сиваева в роли Даши появилась в финале четвертого сезона новых «Папиных дочек»

Фото: Start

29 августа на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатре Start вышли последние серии четвертого сезона хита «Папины дочки. Новые». В финале семейной комедии в семью Васильевых вернулась мама Даша в исполнении Анастасии Сиваевой.

«Скажу честно, была удивлена сюжетным поворотом с моей героиней в новых „Папиных дочках“, но после выхода первого сезона стало понятно, что это хорошая идея — продолжить проект в таком ключе, — рассказывает Анастасия Сиваева. — Когда пришла на площадку, испытывала приятное волнение и трепет. Новые девочки дружелюбно меня встретили и приняли, Филипп оказал поддержку».

Как воспримут возвращение мамы девочки и Веник и удастся ли Даше заслужить доверие семьи, зрители смогут узнать 30 октября. В этот день состоится премьера полнометражного фильма «Папины дочки. Мама вернулась». Съемки фильма проходили в Кисловодске. По сюжету семья Васильевых — Васнецовых приезжает в город-курорт на семейное торжество.

В четвертом сезоне дочки, узнав о тайном романе Веника (Филипп Бледный) и школьного психолога Татьяны (Ксения Теплова), устраивают папе бойкот. Отцу семейства предстоит заслужить прощение и вернуть доверие девочек. Ведь их желание предотвратить появление мачехи в доме настолько велико, что они готовы даже к голодовке. За спиной у папы дочки готовят хитрый план против Татьяны, то и дело подстраивая ей ловушки, одна из которых выходит из-под контроля. Все серии четвертого сезона уже доступны в онлайн-кинотеатре Start.

