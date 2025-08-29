Анастасия Сиваева в роли Даши появилась в финале четвертого сезона новых «Папиных дочек»

29 августа на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатре Start вышли последние серии четвертого сезона хита «Папины дочки. Новые». В финале семейной комедии в семью Васильевых вернулась мама Даша в исполнении Анастасии Сиваевой.
«Скажу честно, была удивлена сюжетным поворотом с моей героиней в новых „Папиных дочках“, но после выхода первого сезона стало понятно, что это хорошая идея — продолжить проект в таком ключе, — рассказывает Анастасия Сиваева. — Когда пришла на площадку, испытывала приятное волнение и трепет. Новые девочки дружелюбно меня встретили и приняли, Филипп оказал поддержку».
Как воспримут возвращение мамы девочки и Веник и удастся ли Даше заслужить доверие семьи, зрители смогут узнать 30 октября. В этот день состоится премьера полнометражного фильма «Папины дочки. Мама вернулась». Съемки фильма проходили в Кисловодске. По сюжету семья Васильевых — Васнецовых приезжает в город-курорт на семейное торжество.
В четвертом сезоне дочки, узнав о тайном романе Веника (Филипп Бледный) и школьного психолога Татьяны (Ксения Теплова), устраивают папе бойкот. Отцу семейства предстоит заслужить прощение и вернуть доверие девочек. Ведь их желание предотвратить появление мачехи в доме настолько велико, что они готовы даже к голодовке. За спиной у папы дочки готовят хитрый план против Татьяны, то и дело подстраивая ей ловушки, одна из которых выходит из-под контроля. Все серии четвертого сезона уже доступны в онлайн-кинотеатре Start.