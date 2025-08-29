Взлет Мэйби Бэйби и новый альбом Macan: «Яндекс Музыка» назвала самых популярных артистов лета

Стриминговый сервис Яндекс Музыка представил отчет о главных музыкальных релизах прошедшего лета. Аналитики сервиса подчеркнули, что выпуск новой музыки остается главным двигателем популярности исполнителей. После выхода релиза месячная аудитория артиста в среднем увеличивается на 36%.
Ярче всех это продемонстрировала хип-хоп исполнительница Мэйби Бэйби. Благодаря выпущенному в августе альбому «Mayday», аудитория артистки выросла почти в два раза: с 1,6 млн до почти 3 млн слушателей в месяц. Сама Мэйби Бэйби охарактеризовала новую пластинку как «закрепление себя на рэп-сцене».
Среди артистов лидером по прослушиваниям стал ICEGERGERT, закрепившийся в чарте с хитами «Наследство», «Fake ID», «Hoodtrapstar» и «Casino». Титул самой популярной артистки второй год подряд удерживает Mona с песней «Иордан» — ее месячная аудитория на Яндекс Музыке превышает 8 млн слушателей.
Самым прослушиваемым альбомом лета стал «Bratland» рэпера Macan. Уже в первый день все 16 треков релиза попали в чарт Яндекс Музыки. Пластинка включает коллаборации с такими звездами, как Баста, SALUKI, Big Baby Tape и группой «Три дня дождя».
Среди синглов лидером по прослушиваниям стала лиричная композиция «10» от Эндшпиль. Также в конце августа пользователей покорил Ваня Дмитриенко с треком «Шелк» — сейчас его аудитория превышает 6,5 миллионов слушателей в месяц.
Самым прослушиваемым треком лета оказалась песня «Кухни» инди-фолк-группы «Бонд с кнопкой» из Башкортостана. Вторую строчку чарта заняла коллаборация «Наследство» от ICEGERGERT и SKY RAE, третью — песня «Худи» от Artik & Asti, NILETTO и Джигана.
Аналитики Яндекс Музыки отметили, что летом 2025 года артисты активно экспериментировали со звучанием. На первый план вышли такие нишевые жанры, как Angelcore (сплав витч-хауса, электроклэша и клубной музыки нулевых) и Hoodtrap (трэп-ремиксы с усиленными басами на поп-хиты нулевых). Кроме того, стремительно набирает аудиторию направление Mylancore, которому характерен тяжелый бас.