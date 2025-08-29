Взлет Мэйби Бэйби и новый альбом Macan: «Яндекс Музыка» назвала самых популярных артистов лета

Ярче всех это продемонстрировала хип-хоп исполнительница Мэйби Бэйби. Благодаря выпущенному в августе альбому «Mayday», аудитория артистки выросла почти в два раза: с 1,6 млн до почти 3 млн слушателей в месяц. Сама Мэйби Бэйби охарактеризовала новую пластинку как «закрепление себя на рэп-сцене».