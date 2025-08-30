Сказочные герои перемещаются в Петербург в трейлере второго сезона «Волшебного участка» от Okko

Онлайн-кинотеатр Okko представил тизер-постер и трейлер продолжения комедийного фэнтези «Волшебный участок». Премьера второго сезона запланирована на ноябрь этого года.
Действие переносится из Москвы в Санкт-Петербург. Оказывается, во времена Великого посольства император Петр I привез в Северную столицу не только технологии, но и иностранных сказочных существ, которые тайно живут в городе до сих пор. С ними и познакомится команда московского ОБСП (Отдела по борьбе со сказочными преступлениями) во главе с Лехой Поповым (Николай Наумов).
Причиной для командировки становится чудовищное преступление. Кощей, вселившийся в тело Василисы (Ева Смирнова), и его приспешник Ворон подозреваются в расправе над петербургским филиалом ОБСП.
В трейлере Кощей и Ворон крадут книгу в кожаном переплете — ценный магический артефакт, один из трех, необходимых для того, чтобы «наступила новая эра — эра Кощея». Москвичам предстоит не только расследовать убийства, но и остановить апокалипсис, попутно пытаясь спасти Василису.
К работе над проектом вернулся основной костяк актеров и съемочной группы. Режиссером вновь выступил Степан Гордеев, а сценарий написал шоураннер Александр Носков.
К знакомым героям — Гному (Илья Соболев), Михалычу (Андрей Добровольский), Зайцу (Алексей Золотовицкий) и Лене (Дарья Мельникова) — добавятся и новые лица. В их числе говорящий пес Палыч (Антон Лапенко), английский волшебник Мерлин (Виктор Бычков), Хозяйка Медной горы (Анна Уколова), Купидонян (Денис Пьянов), рыбак Емельянов (Дмитрий Куличков), Данила-мастер (Кирилл Мелехов), Русалка (Валентина Мазунина), Гриб из Рязани, тролли и гномы. В камео появится Анна Семенович.
Первый сезон «Волшебного участка» стал самым успешным оригинальным проектом Okko. За первые 30 дней после релиза сказочный детектив посмотрел каждый третий пользователь онлайн-кинотеатра.