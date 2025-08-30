Сказочные герои перемещаются в Петербург в трейлере второго сезона «Волшебного участка» от Okko

Действие переносится из Москвы в Санкт-Петербург. Оказывается, во времена Великого посольства император Петр I привез в Северную столицу не только технологии, но и иностранных сказочных существ, которые тайно живут в городе до сих пор. С ними и познакомится команда московского ОБСП (Отдела по борьбе со сказочными преступлениями) во главе с Лехой Поповым (Николай Наумов).