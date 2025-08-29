Федор Конюхов и Иван Меняйло установили новый рекорд высоты полета на воздушном шаре

Воздухоплаватели Федор Конюхов и Иван Меняйло побили рекорд высоты полета на тепловом аэростате. Об этом сообщается в телеграм-канале Конюхова.
Утром 29 августа, в 5.55 по местному времени (1.55 по московскому), пилоты вылетели из пригорода Алейска Алтайского края. За 40 минут они поднялись на высоту 6886 метров, а спустя 53,98 километра, в 7.10, преодолели планку в 10 000 метров. В высшей точке полета воздушный шар достиг высоты в 10 723 метра над уровнем моря.
Скорость аэростата на тот момент составляла 62 километра в час. Температура воздуха за бортом упала до отметки минус 46 градусов.
Полет длился 2 часа 36 минут. В 8.31 по Барнаулу (4.31 по Москве) шар приземлился у села Огни Усть-Калманского района Алтайского края. Оказавшись на земле, Конюхов и Меняйло сообщили, что чувствуют себя хорошо.
«На высоте выше 10 км горелки начали работать нестабильно, несколько раз гасли, и нам с Иваном приходилось их повторно поджигать. Я чувствую, что при соответствующих доработках мы в будущем сможем улучшить наше новое достижение. Хорошо, что не подвело кислородное оборудование», — рассказал Федор Конюхов.
Иван Меняйло добавил, что полет посвящен проекту «Детям России» (ДРОЗД), направленному на поддержку детского развития и образования. «На высоте чуть более 10 700 метров перед нами открылась невероятная Россия: серебристая лента Оби, уходящая в Сибирь, величественные Алтайские горы, бескрайние луга. Когда мы преодолели отметку 8848 метров, Федор напомнил мне: „Мы прошли высоту Эвереста“. В полете мы чувствовали себя уверенно, изредка обменивались эмоциями и внимательно следили за показателями высоты», — сказал он.
Ранее рекорд высоты полета на тепловом аэростате принадлежал Виталию Ненашеву. В мае 2019 года он поднялся на высоту 10 266 метров в Ставропольском крае.
В феврале путешественник Федор Конюхов стал первым в истории человеком, который пересек Южную Атлантику на весельной лодке. На это ему потребовалось 68 суток.