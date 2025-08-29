Федор Конюхов и Иван Меняйло установили новый рекорд высоты полета на воздушном шаре

Иван Меняйло добавил, что полет посвящен проекту «Детям России» (ДРОЗД), направленному на поддержку детского развития и образования. «На высоте чуть более 10 700 метров перед нами открылась невероятная Россия: серебристая лента Оби, уходящая в Сибирь, величественные Алтайские горы, бескрайние луга. Когда мы преодолели отметку 8848 метров, Федор напомнил мне: „Мы прошли высоту Эвереста“. В полете мы чувствовали себя уверенно, изредка обменивались эмоциями и внимательно следили за показателями высоты», — сказал он.