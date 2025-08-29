Книжные в Москве и регионах устроили распродажи книг иноагентов
Зумеры оказались аутсайдерами у российских работодателей. Предпочтение им отдают лишь 2% компаний

Российские работодатели считают зумеров самым некомфортным в работе поколением. Об этом говорится в исследовании «Русской школы управления», результатами которого поделилось издание CNews.

49% работодателей сказали, что им комфортнее всего работать с миллениалами (28-43 года). На втором месте ― представители поколения X (44-59 лет), предпочтения которым отдали 30% респондентов. А вот поколение Z (до 27 лет) оказалось в аутсайдерах ― лишь 2% компаний считают, что с ними работать проще всего.   

41% работодателей признались, что сложнее всего им управлять именно зумерами. За ними по уровню сложности идут бэби-бумеры (старше 60 лет), которых назвали 18% опрошенных. В каждой четвертой компании (24%) не смогли выделить единственное поколение как самое проблемное, отметив, что трудности есть в работе с разными возрастными группами. 

«Миллениалы сегодня стали «золотым стандартом» для работодателей — они стабильны, мотивированы и хорошо адаптируются к корпоративной культуре. Но именно поколение Z, которое вызывает наибольшие трудности у бизнеса, будет определять рынок труда в ближайшие годы. Молодые специалисты ждут быстрых карьерных результатов, гибкости и открытой коммуникации. Это вызов для HR-служб, но одновременно и шанс для компаний, которые готовы перестраивать свои стратегии. Те, кто раньше других научатся понимать и удерживать поколение Z, получат серьезное конкурентное преимущество», — отметила директор «Русской школы управления Анастасия Боровская.

В исследовании поучаствовали 863 представителя компаний из разных отраслей бизнеса. Опрос проводился во всех федеральных округах РФ. 

Недавний опрос Mamba показал, что 50% девушек и 36% парней поколения Z в России не успевают строить отношения из-за загруженности на работе или учебе, показал опрос. На грани выгорания находится каждый второй зумер.

