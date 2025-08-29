Зумеры оказались аутсайдерами у российских работодателей. Предпочтение им отдают лишь 2% компаний

«Миллениалы сегодня стали «золотым стандартом» для работодателей — они стабильны, мотивированы и хорошо адаптируются к корпоративной культуре. Но именно поколение Z, которое вызывает наибольшие трудности у бизнеса, будет определять рынок труда в ближайшие годы. Молодые специалисты ждут быстрых карьерных результатов, гибкости и открытой коммуникации. Это вызов для HR-служб, но одновременно и шанс для компаний, которые готовы перестраивать свои стратегии. Те, кто раньше других научатся понимать и удерживать поколение Z, получат серьезное конкурентное преимущество», — отметила директор «Русской школы управления Анастасия Боровская.