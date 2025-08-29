Книжные в Москве и регионах устроили распродажи книг иноагентов

Акции связаны с тем, что с 1 сентября в России вступает в силу закон, запрещающий людям со статусом иноагента вести просветительскую и образовательную деятельность. Прямого запрета на продажу их книг в документе не прописано, но многие магазины опасаются, что закон будут трактовать широко и произведения иноагентов фактически окажутся под запретом.