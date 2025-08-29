«Кутюр» с Анджелиной Джоли выйдет в России 26 февраля
Книжные в Москве и регионах устроили распродажи книг иноагентов

Фото: Книжный магазин «Фаланстер»/Telegram

Книжные магазины и издательства в Москве и регионах устроили распродажи книг, авторы которых попали в иноагентские списки. На это обратил внимание «Большой город». 

В московском «Фаланстере» распродажа началась в середине августа и продлится до 31-го числа. «Книги в специальной упаковке и с маркировкой 18+» продают со скидкой 20%.

Аналогичное предложение действует и в магазине Primus Versus. «Некоторые [книги] мы не сможем вернуть поставщикам, а их осталось приличное количество, какие-то отдаем по себестоимости», ― пояснили там.

Петербургский «Все свободны» собрал список имеющихся у них книг, которые формально подпадают под новый закон об иноагентах. Магазин не устанавливал отдельных скидок, призвав читателей самим решить, как действовать.

Распродажа «Нового литературного обозрения» закончилась, но 30–31 августа в Новом пространстве Театра Наций на Страстном бульваре издательство устроит большой гараж-сейл с ценами от 100 рублей.

В иркутском «Переплете» гаражная распродажа пройдет 31 августа. «Орион» из Белгорода продает несколько книг Людмилы Улицкой* со скидкой 50% до конца лета. Тюменский книжный «Никто не спит» тоже установил скидку в 15% на издания иноагентов.

В красноярском «Бакене» есть отдельная выкладка книг иноагентов, как и в нижегородском «Книжном в Клубе».

Акции связаны с тем, что с 1 сентября в России вступает в силу закон, запрещающий людям со статусом иноагента вести просветительскую и образовательную деятельность. Прямого запрета на продажу их книг в документе не прописано, но многие магазины опасаются, что закон будут трактовать широко и произведения иноагентов фактически окажутся под запретом. 

Недавно в Российском книжном союзе заявили, что с 1 сентября магазины, продающие произведения иноагентов, не смогут претендовать на муниципальные льготы. Магазины также не смогут находиться в статусе социального предпринимательства, поставлять книги в школы и библиотеки.

* Людмила Улицкая внесена Минюстом РФ в список иноагентов.

