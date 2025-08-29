28 августа в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» в Москве состоялась масштабная презентация Okko-2025, сочетающая живые выступления спикеров и путешествия по созданным на игровом движке Unreal Engine 15 локациям из вселенных контента Okko.
Генеральный директор Сергей Шишкин, генеральный продюсер Гавриил Гордеев, продюсер по документальному контенту Владимир Тодоров, руководитель спортивного направления Олег Манжа и маскот детского профиля БубOkko рассказали о результатах работы за два года, поделились планами и представили новые проекты.
Ключевые достижения и цифры
— За два года число подписчиков Okko увеличилось в 2,4 раза, а совокупное смотрение — почти в 4,5 раза.
— Аудитория спортивных трансляций за два года увеличилась в 8,5 раза. Матчи Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира по футболу посмотрели более 3,5 млн уникальных пользователей.
— Киберспорт в Okko в 2025 году собрал более 200 тыс. уникальных зрителей.
Ключевые анонсы
Okko представил фантастический сериал «Вегетация» от режиссера Максима Свешникова, снятый по бестселлеру Алексея Иванова. Онлайн-кинотеатр также анонсировал «Полураспад», первый масштабный исторический проект о ядерных испытаниях на Тоцком полигоне, и долгожданный анимационный сериал «Манюня», продолжающий знаковую франшизу для всей семьи.
Были заявлены даты премьер продолжений флагманских проектов, которые выйдут в ближайшее время. В их числе «Лихие. Глава 2», стартующий 11 сентября, «Постучись в мою дверь в Москве-2», доступный с 20 октября, и продолжение сказочного детектива «Волшебный участок», которое выйдет уже в ноябре.
Детям — больше контента и безопасности
На презентации анонсировали детский канал «БубOkko ТВ». Он начнет работать в сервисе круглосуточно с 1 сентября. В программе — популярные фильмы, мультфильмы и образовательные проекты для детей и всей семьи.
Онлайн-кинотеатр продолжит радовать самых юных зрителей современными хитами и шедеврами классики мультипликации от студии «Союзмультфильм», а подростков — эксклюзивными проектами студии «Феникс». Okko сообщил, что в детском профиле аудитория за два года увеличилась в 3,5 раза, а общее время, которое проводят в Okko дети, выросло в 8 раз, в том числе и потому, что сервис запустил игры и развивающие квизы. При этом ребенок сможет самостоятельно включать свой профиль, а профиль родителя будет защищен паролем.
Кино и сериалы
Сергей Шишкин отметил, что онлайн-кинотеатр позиционирует себя как «Лига чемпионов оригинального контента». Более 70% пользователей смотрят оригинальные сериалы Okko, а за два года доля зрителей оригинального контента выросла в 1,5 раза. Эти проекты регулярно получают высшие награды в престижных индустриальных премиях и фестивалях.
Okko анонсировал продолжение таких успешных оригинальных сериалов сервиса, как «Трасса», «Мамонты», «Секс. До и после», «Улица Шекспира», «Гипнозис», «Ира», «Охотники за призраком» и «Черное облако». В числе фантастических проектов наряду с «Вегетацией» Okko представил сериал «Полдень» по мотивам научно-фантастического романа братьев Стругацких (совместное производство с Kion при поддержке АНО «ИРИ»), «ФГУП „ЛУЧ“», «Радар» и «Малахит» (экс «Красное озеро»).
В линейке драматических проектов Okko — «Маяк», «Враги», «Большая фарма», «Фейк», «Уголек» и «Длинный протокол». Онлайн-кинотеатр также представил «Искусство падения» — дебют хореографа Мигеля, который покажут в конкурсной программе фестиваля «Новый сезон», и сериалы «На льду» и «Джайв».
Ожидаются и премьеры детективов. Okko анонсировал продолжение успешной франшизы «Чикатило»: сериал получит сразу два сиквела — «След Чикатило» и «Кровь Чикатило». Были представлены детективные сериалы — «Буровая», «Похищение», «Черная графиня», «Свора», «Община» и сериал — победитель конкурса шоураннеров «Пять пилотов для Okko» «Как приручить лису», который выйдет уже в этом году.
Okko презентовал и проекты о любви. Ожидается премьера сериала «Любовь. До и после», который расширяет вселенную режиссерского дебюта Дарьи Мороз, и адаптация знакового турецкого сериала «Черная любовь». Еще онлайн-кинотеатр анонсировал третий сезон зрительского хита «Открытый брак».
Для любителей комедий Okko представил первое в линейке оригинального контента инклюзивное драмеди «Встать на ноги», отобранное в конкурсную программу фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», и проект «Второе дыхание» с Александром Палем в главной роли. На презентации показали фрагменты будущих комедий «ОПГ», «Слепой», «Тетка», «Карта желаний», «Канск». Были заявлены комедийные проекты «ЧАТ», «Хай, систерс», «Жизнь заново» и «Профессиональный сосед», работа над которыми ведется совместно с телеканалом ТНТ.
Помимо этого, Okko продолжает работать над полнометражным контентом. Онлайн-кинотеатр анонсировал масштабные проекты, созданные при участии Okko, — «Лукоморье», «Царевна Несмеяна» и «Волчок», который выйдет в кинотеатральный прокат уже 4 декабря.
Okko продолжит развивать линейку и документальных проектов, раскрывающих вселенные оригинальных художественных сериалов, например «Общак. Главная ОПГ России» («Лихие. Глава 2»), «Русские народные. Вся правда о сказках» (ко второму сезону сериала «Волшебный участок»), «История русского секса» (к продолжению альманаха «Секс. До и после»), «Солдаты полураспада» (к масштабной исторической драме «Полураспад»), а также проекты «Горбушка. Сердце русского рока», «Гагарин. После космоса», «Секты. Во власти культа» и многие другие.
Технологии и спорт
Okko продолжает активно внедрять искусственный интеллект в сервис. Продвинутая рекомендательная система помогает зрителям подбирать фильмы под настроение и смотреть самый подходящий и персонализированный контент. Это позволяет сконцентрироваться на просмотре и сократить время на поиск.
Кроме того, онлайн-кинотеатр расширяет собственную глобальную сеть доставки контента, чтобы показывать фильмы, сериалы и спортивные трансляции с максимальным качеством. Сеть серверов Okko может обрабатывать порядка 20% всего трафика рунета. Okko стал первым онлайн-кинотеатром, сделавшим ставку на киберспорт, начав транслировать все ключевые события по CS2 и DOTA2, а также заключив партнерство с ведущей киберспортивной командой Team Spirit.
Более того, Okko первым в России начал транслировать футбольные матчи в качестве 1080p с частотой 50 кадров в секунду в прогрессивной развертке. В новом сезоне для болельщиков будут реализованы опросы, игры, предсказания и другие интерактивные сценарии во время спортивных трансляций, в числе которых возможность использовать мобильное устройство как второй экран для просмотра статистики матча и управления эфиром.
Okko одним из первых онлайн-кинотеатров в мире запустил эксклюзивные трансляции топовых спортивных событий. Сегодня в Okko доступны спортивные трансляции. Там можно посмотреть Лигу чемпионов, Лигу Европы, баскетбольную Евролигу, бои PFL, велогонки, биатлон, лучшие киберспортивные турниры и многое другое.
В Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы онлайн-кинотеатр также запустил канал «Okko.Герои», созданный «для сохранения памяти о подвиге нашего народа». Совместно с Первым каналом уже были показаны такие проекты, как «История любви Советского Союза» и «Государь», а также анонсированы будущие совместно созданные сериалы «Освободители», «Центурия» и «10 историй о любви и смерти».
Были также представлены художественные и документальные патриотические сериалы «Вспышка», «Дуэль Мосина», «Свои дети» (при поддержке АНО «ИРИ»), специальный эпизод проекта «Герои неизвестных войн» и полнометражная картина «Первым по минному полю» — история военного священника Михаила Васильева, который 26 лет работал в горячих точках.
В Okko подчеркивают, что онлайн-кинотеатр остается сервисом с самой большой медиатекой, предлагая зрителям 100 000 фильмов, сериалов, мультфильмов, развлекательных и образовательных программ.