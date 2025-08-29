Онлайн-кинотеатр продолжит радовать самых юных зрителей современными хитами и шедеврами классики мультипликации от студии «Союзмультфильм», а подростков — эксклюзивными проектами студии «Феникс». Okko сообщил, что в детском профиле аудитория за два года увеличилась в 3,5 раза, а общее время, которое проводят в Okko дети, выросло в 8 раз, в том числе и потому, что сервис запустил игры и развивающие квизы. При этом ребенок сможет самостоятельно включать свой профиль, а профиль родителя будет защищен паролем.