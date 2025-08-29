2 сентября вход в Эрмитаж для школьников и студентов будет бесплатным

В честь Дня знаний 2 сентября школьники, студенты, курсанты, аспиранты, адъюнкты, интерны и врачи-ординаторы смогут бесплатно посетить Эрмитаж. Акция приурочена ко Дню знаний и распространяется как на временные, так и на постоянные экспозиции главного музейного комплекса, сообщается в его телеграм-канале.
Бесплатные входные билеты можно оформить заранее на сайте Эрмитажа. Во вкладке «Входной билет в главный музейный комплекс. Вход со стороны Иорданской лестницы» или «Входной билет в главный музейный комплекс. Вход со стороны Церковной лестницы» нужно выбрать категорию «Посетитель-учащийся в День знаний».
Билеты также можно будет приобрести непосредственно 2 сентября в кассах главного музейного комплекса в порядке живой очереди. В этот день музей будет работать с 11.00 до 20.00, кассы завершат работу за час до закрытия музея.
«Обращаем ваше внимание на то, что данное предложение не предусматривает экскурсионного обслуживания. А при посещении музея по бесплатному билету необходимо иметь документ, подтверждающий статус учащегося», — отмечают в музее.
Посетителям напоминают, что дети с 14 до 18 лет и студенты могут бесплатно посещать главный музейный комплекс каждый третий четверг месяца. Для детей до 14 лет бесплатные билеты доступны в любой день работы Эрмитажа.
Недавно гендиректор музея Михаил Пиотровский рассказал, что скоро весь комплекс эрмитажных зданий ждет большая реставрация. Среди объектов, которых коснутся реставрационные работы, ― главное здание Эрмитажа и Эрмитажный театр. Последний раз ремонтные работы в комплексе проходили с октября 2010-го по июль 2014 года.