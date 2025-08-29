2 сентября вход в Эрмитаж для школьников и студентов будет бесплатным

Книжные в Москве и регионах устроили распродажи книг иноагентов
Зумеры оказались аутсайдерами у российских работодателей. Предпочтение им отдают лишь 2% компаний
LEGO выпустила набор «Пиратский корабль капитана Джека Воробья»
Okko и Premier представят в октябре второй сезон «Постучись в мою дверь в Москве»
Ридли Скотт работает над «Гладиатором-3» и не исключает еще один приквел «Чужого»
Сериал «Робин Гуд» с Джеком Паттеном в главной роли получил первый тизер
Лола Тун и Нико Паркер сыграют в новом хорроре режиссера «Собирателя душ» Осгуда Перкинса
Умер композитор Родион Щедрин
Анна Кендрик и Сет Роген намерены сыграть в драмеди «Малыши»
Японский архитектор Тадао Андо спроектирует музей в Ташкенте
Хилари Дафф сыграет в сериале о детских конкурсах красоты
Ридли Скотт отказался от 20 млн долларов, лишь бы не снимать «Терминатор-3»
«Кутюр» с Анджелиной Джоли выйдет в России 26 февраля
Фильмы студентов Школы дизайна покажут в парках Москвы
В Сингапуре ввели наказание палками за распространение некоторых вейпов
Экс-директора Театра сатиры задержали по обвинению в мошенничестве
Премия Scan Awards открыла прием заявок на участие
В России создали первую тест-систему для выявления сразу 25 вирусов
В архивах семьи Владимира Высоцкого нашли его неопубликованнные песни. Их восстановили с помощью ИИ
Джесси Племонс похищает и бреет наголо Эмму Стоун в трейлере «Бугонии»
В Южной Корее задержали исполнителя хита «Gangnam Style»
Московские офисы «Яндекса», «Сбера», X5, Т-Банка и Lamoda откроют для посетителей Big Tech Night
Московские новостройки стали выше в среднем на 12 этажей за последние 10 лет
Филевскую линию московского метро хотят продлить до Сколково
В России завели первое уголовное дело за последствия самовыгула собаки
Жара ускоряет старение так же, как курение, алкоголь и малоподвижный образ жизни
МРОТ могут повысить на 20% со следующего года
«Такие дела» запустили платформу для благотворительных сборов «Раз такое дело»

2 сентября вход в Эрмитаж для школьников и студентов будет бесплатным

Фото: Design Pics Editorial/Getty Images

В честь Дня знаний 2 сентября школьники, студенты, курсанты, аспиранты, адъюнкты, интерны и врачи-ординаторы смогут бесплатно посетить Эрмитаж. Акция приурочена ко Дню знаний и распространяется как на временные, так и на постоянные экспозиции главного музейного комплекса, сообщается в его телеграм-канале.

Бесплатные входные билеты можно оформить заранее на сайте Эрмитажа. Во вкладке «Входной билет в главный музейный комплекс. Вход со стороны Иорданской лестницы» или «Входной билет в главный музейный комплекс. Вход со стороны Церковной лестницы» нужно выбрать категорию «Посетитель-учащийся в День знаний».

Билеты также можно будет приобрести непосредственно 2 сентября в кассах главного музейного комплекса в порядке живой очереди. В этот день музей будет работать с 11.00 до 20.00, кассы завершат работу за час до закрытия музея.

«Обращаем ваше внимание на то, что данное предложение не предусматривает экскурсионного обслуживания. А при посещении музея по бесплатному билету необходимо иметь документ, подтверждающий статус учащегося», — отмечают в музее.

Посетителям напоминают, что дети с 14 до 18 лет и студенты могут бесплатно посещать главный музейный комплекс каждый третий четверг месяца. Для детей до 14 лет бесплатные билеты доступны в любой день работы Эрмитажа.

Недавно гендиректор музея Михаил Пиотровский рассказал, что скоро весь комплекс эрмитажных зданий ждет большая реставрация. Среди объектов, которых коснутся реставрационные работы, ― главное здание Эрмитажа и Эрмитажный театр. Последний раз ремонтные работы в комплексе проходили с октября 2010-го по июль 2014 года. 

Расскажите друзьям