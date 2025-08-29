Все школьные чаты в Москве переведут в мессенджер Max

С 1 сентября все школьные и родительские чаты в Москве переведут в госмессенджер Max. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, пишет «Интерфакс».
«Федеральный закон принят, поэтому с 1 сентября все школьные родительские чаты будут переводиться в Max», ― сказала она на пресс-конференции, посвященной подготовке столичных школ и детских садов к началу учебного года.
Ракова сослалась на закон о создании национального мессенджера, который был подписан Владимиром Путиным 24 июня. Часть его положений вступит в силу 1 сентября.
Закон предполагает создание в России национального мессенджера, в котором можно будет подписывать документы при помощи усиленной электронной подписи. Пользователи будут передавать в сервис информацию о себе из Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), включая данные паспорта и других документов. Платформа позволит не использовать бумажные документы, а удостоверять личность при помощи цифрового ID. В сервисе также будут финансовые инструменты, реализованные через Систему быстрых платежей.
Ранее сообщалось, что в пилотный проект по переходу школьных чатов на мессенджер Max вошли шесть регионов. Это республики Татарстан, Марий Эл и Алтай, Ханты-Мансийский автономный округ, Владимирская и Тверская области. О переводе на Max образовательных учреждений отчитывались власти и других регионов. В ходе эксперимента школьные чаты на образовательной платформе «Сферум» и в «VK Мессенджере» планируется закрыть и перенести их в Max.
Юрист Александр Хаминский в комментарии РИА «Новости» отметил, что Max критикуют за риски нарушения конфиденциальности пользователей. «Приложение собирает IP-адреса, данные о местоположении и активностях пользователей, а его политика допускает передачу этих сведений государственным органам. End-to-end-шифрование, в отличие от WhatsApp или Signal, пока не реализовано — используется защита канала связи, что оставляет данные уязвимыми на серверах», ― пояснил он.