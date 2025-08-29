Все школьные чаты в Москве переведут в мессенджер Max

Закон предполагает создание в России национального мессенджера, в котором можно будет подписывать документы при помощи усиленной электронной подписи. Пользователи будут передавать в сервис информацию о себе из Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), включая данные паспорта и других документов. Платформа позволит не использовать бумажные документы, а удостоверять личность при помощи цифрового ID. В сервисе также будут финансовые инструменты, реализованные через Систему быстрых платежей.