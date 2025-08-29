LEGO выпустила набор «Пиратский корабль капитана Джека Воробья»

«Кутюр» с Анджелиной Джоли выйдет в России 26 февраля
Okko и Premier представят в октябре второй сезон «Постучись в мою дверь в Москве»
Ридли Скотт работает над «Гладиатором-3» и не исключает еще один приквел «Чужого»
Сериал «Робин Гуд» с Джеком Паттеном в главной роли получил первый тизер
Лола Тун и Нико Паркер сыграют в новом хорроре режиссера «Собирателя душ» Осгуда Перкинса
Умер композитор Родион Щедрин
Анна Кедрик и Сет Роген намерены сыграть в драмеди «Малыши»
Японский архитектор Тадао Андо спроектирует музей в Ташкенте
Хилари Дафф сыграет в сериале о детских конкурсах красоты
Ридли Скотт отказался от 20 млн долларов, лишь бы не снимать «Терминатор-3»
Фильмы студентов Школы дизайна покажут в парках Москвы
В Сингапуре ввели наказание палками за распространение некоторых вейпов
Экс-директора Театра сатиры задержали по обвинению в мошенничестве
Премия Scan Awards открыла прием заявок на участие
В России создали первую тест-систему для выявления сразу 25 вирусов
В архивах семьи Владимира Высоцкого нашли его неопубликованнные песни. Их восстановили с помощью ИИ
Джесси Племонс похищает и бреет наголо Эмму Стоун в трейлере «Бугонии»
В Южной Корее задержали исполнителя хита «Gangnam Style»
Московские офисы «Яндекса», «Сбера», X5, Т-Банка и Lamoda откроют для посетителей Big Tech Night
Московские новостройки стали выше в среднем на 12 этажей за последние 10 лет
Филевскую линию московского метро хотят продлить до Сколково
В России завели первое уголовное дело за последствия самовыгула собаки
Жара ускоряет старение так же, как курение, алкоголь и малоподвижный образ жизни
МРОТ могут повысить на 20% со следующего года
«Такие дела» запустили платформу для благотворительных сборов «Раз такое дело»
Фильм «Эдем» с Джудом Лоу не выйдет в российский прокат в запланированные даты
29 августа в «Новом Манеже» представят современную версию «Маленьких трагедий» Пушкина
МТС Web Services создали шаблон для школьных покупок с чек-листами и калькулятором расходов

LEGO выпустила набор «Пиратский корабль капитана Джека Воробья»

LEGO представила новый набор по фильму  «Пираты Карибского моря» под названием «Пиратский корабль капитана Джека Воробья». Конструктор состоит из 2862 деталей, из которых можно собрать модель «Черной жемчужины».

В набор также вошли восемь мини-фигурок, изображающих капитана Джека Воробья, Уилла Тернера, Элизабет Суонн, Гектора Барбоссы, Гиббса, Коттона, Анамарии и Марти. Размер каждой игрушки – 23 сантиметра.

Модель поступит в продажу 15 сентября. Цена составит 379, 99 долларов (30, 5 тыс. рублей).

Недавно LEGO выпустила еще два новых набора. Первый называется «Вилли Вонка и шоколадная фабрика», он создан на основе одноименного фильма Мела Стюарта по повести Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика». Второй посвящен деревне Хогсмид из фильмов про Гарри Поттера.

Возвращение компании к пиратской теме может быть связано с подготовкой нового фильма цикла. Сейчас идет работа над шестой частью франшизы. Недавно продюсер Джерри Брукхаймер рассказал, что ведет переговоры с Джонни Деппом о возможном возвращении актера к роли капитана Джека Воробья. Он Брукхаймер отметил, что Депп может присоединиться к актерскому составу проекта, если ему понравится сценарий. Над ним сейчас работают Крейг Мазин («The Last of Us»), Тед Эллиот и Джефф Натансон, автор пятой части.

В 2022 году Депп на судебном процессе по делу о клевете заявил, что не вернется к роли «даже за 300 млн долларов и миллион альпак». С тех пор он преимущественно снимается в независимых фильмах.

