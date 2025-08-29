LEGO выпустила набор «Пиратский корабль капитана Джека Воробья»

LEGO представила новый набор по фильму «Пираты Карибского моря» под названием «Пиратский корабль капитана Джека Воробья». Конструктор состоит из 2862 деталей, из которых можно собрать модель «Черной жемчужины».
В набор также вошли восемь мини-фигурок, изображающих капитана Джека Воробья, Уилла Тернера, Элизабет Суонн, Гектора Барбоссы, Гиббса, Коттона, Анамарии и Марти. Размер каждой игрушки – 23 сантиметра.
Модель поступит в продажу 15 сентября. Цена составит 379, 99 долларов (30, 5 тыс. рублей).
Возвращение компании к пиратской теме может быть связано с подготовкой нового фильма цикла. Сейчас идет работа над шестой частью франшизы. Недавно продюсер Джерри Брукхаймер рассказал, что ведет переговоры с Джонни Деппом о возможном возвращении актера к роли капитана Джека Воробья. Он Брукхаймер отметил, что Депп может присоединиться к актерскому составу проекта, если ему понравится сценарий. Над ним сейчас работают Крейг Мазин («The Last of Us»), Тед Эллиот и Джефф Натансон, автор пятой части.
В 2022 году Депп на судебном процессе по делу о клевете заявил, что не вернется к роли «даже за 300 млн долларов и миллион альпак». С тех пор он преимущественно снимается в независимых фильмах.