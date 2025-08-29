LEGO выпустила набор «Пиратский корабль капитана Джека Воробья»

Возвращение компании к пиратской теме может быть связано с подготовкой нового фильма цикла. Сейчас идет работа над шестой частью франшизы. Недавно продюсер Джерри Брукхаймер рассказал, что ведет переговоры с Джонни Деппом о возможном возвращении актера к роли капитана Джека Воробья. Он Брукхаймер отметил, что Депп может присоединиться к актерскому составу проекта, если ему понравится сценарий. Над ним сейчас работают Крейг Мазин («The Last of Us»), Тед Эллиот и Джефф Натансон, автор пятой части.