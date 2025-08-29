Ридли Скотт работает над «Гладиатором-3» и не исключает еще один приквел «Чужого»

Ридли Скотт в интервью The Guardianподтвердил, что работает над «Гладиатрором-3», и не исключил, что однажды снимет еще один приквел «Чужого».
На вопрос: «Будет ли третий приквел „Чужого“ и „Гладиатор 3“?», режиссер ответил: «„Гладиатор“ сейчас в работе. Еще один приквел „Чужого“ — да, если у меня появится идея, конечно».
В интервью Screen Rant, вышедшем в начале июня, Скотт говорил, что хотел бы уйти из франшизы «Чужого». Он высоко оценил сиквел Джеймса Кэмерона, но выразил мнение, что серия «угасла после четвертого фильма».
При этом полностью с франшизой Скотт никогда не прощался. Он был консультантом и продюсером фильма «Чужой: Ромул», вышедшего в 2024 году, а сейчас курирует новый сериал «Чужой: Земля».
О планах снять «Гладиатор-3» постановщик говорил еще в сентябре 2024 года: «Я зажег фитиль… концовка „Гладиатора-2“ — это отсылка к концовке „Крестного отца“, где Майкл Корлеоне остается с работой, которую он не хотел выполнять, и думает: „Что же теперь, Отец, мне делать?».
Скотт отмечал, что следующая часть серии «будет о мужчине, который не хочет быть там, где оказался». Если режиссер действительно снимет триквел «Гладиатора», это будет первый случай в его фильмографии, в которой ранее были только сиквелы.