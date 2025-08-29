Сериал «Робин Гуд» с Джеком Паттеном в главной роли получил первый тизер

«Кутюр» с Анджелиной Джоли выйдет в России 26 февраля
LEGO выпустила набор «Пиратский корабль капитана Джека Воробья»
Okko и Premier представят в октябре второй сезон «Постучись в мою дверь в Москве»
Ридли Скотт работает над «Гладиатором-3» и не исключает еще один приквел «Чужого»
Лола Тун и Нико Паркер сыграют в новом хорроре режиссера «Собирателя душ» Осгуда Перкинса
Умер композитор Родион Щедрин
Анна Кедрик и Сет Роген намерены сыграть в драмеди «Малыши»
Японский архитектор Тадао Андо спроектирует музей в Ташкенте
Хилари Дафф сыграет в сериале о детских конкурсах красоты
Ридли Скотт отказался от 20 млн долларов, лишь бы не снимать «Терминатор-3»
Фильмы студентов Школы дизайна покажут в парках Москвы
В Сингапуре ввели наказание палками за распространение некоторых вейпов
Экс-директора Театра сатиры задержали по обвинению в мошенничестве
Премия Scan Awards открыла прием заявок на участие
В России создали первую тест-систему для выявления сразу 25 вирусов
В архивах семьи Владимира Высоцкого нашли его неопубликованнные песни. Их восстановили с помощью ИИ
Джесси Племонс похищает и бреет наголо Эмму Стоун в трейлере «Бугонии»
В Южной Корее задержали исполнителя хита «Gangnam Style»
Московские офисы «Яндекса», «Сбера», X5, Т-Банка и Lamoda откроют для посетителей Big Tech Night
Московские новостройки стали выше в среднем на 12 этажей за последние 10 лет
Филевскую линию московского метро хотят продлить до Сколково
В России завели первое уголовное дело за последствия самовыгула собаки
Жара ускоряет старение так же, как курение, алкоголь и малоподвижный образ жизни
МРОТ могут повысить на 20% со следующего года
«Такие дела» запустили платформу для благотворительных сборов «Раз такое дело»
Фильм «Эдем» с Джудом Лоу не выйдет в российский прокат в запланированные даты
29 августа в «Новом Манеже» представят современную версию «Маленьких трагедий» Пушкина
МТС Web Services создали шаблон для школьных покупок с чек-листами и калькулятором расходов

Сериал «Робин Гуд» с Джеком Паттеном в главной роли получил первый тизер

Фото: PFI Studios

Стриминговый сервис MGM+ представил первый тизер сериала «Робин Гуд». В нем будет десять эпизодов, премьера состоится 2 ноября.

«Робин Гуд» расскажет, как после вторжения норманнов в Англию сын саксонского лесника влюбляется в дочь норманнского лорда. Они вместе борются за справедливость, он во главе банды преступников, а она — при дворе.

Видео: MGM+

Главную роль в проекте исполнил Джек Паттен. Шон Бин, известный по сериалу «Игра престолов» и кинофраншизе «Властелин Колец», сыграл шерифа Ноттингемского. Он предстал как государственный деятель, стратег, политик, а также любящий отец и кузен короля. В шоу также появились Лидия Пекхэм в роли Присциллы из Ноттингема, Стивен Уоддингтон сыграет графа Хантингдона, а Конни Нильсен воплотит образ королевы Элеоноры Аквитанской.

Сценарий к проекту напишут Джон Гленн и Джонатан Инглиш. Последний также станет режиссером серий. Гленн и Инглиш также выступят исполнительными продюсерами шоу  вместе с Тоддом Либерманом. Над проектом также будут работать Карли Элтер и Николь Брайант. Сериал выпустит студия Lionsgate Television.
 

