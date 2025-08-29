«Кутюр» с Анджелиной Джоли выйдет в России 26 февраля
Лола Тун и Нико Паркер сыграют в новом хорроре режиссера «Собирателя душ» Осгуда Перкинса

Фото: Sony Pictures Television

Лола Тун («То лето, когда я похорошела») и Нико Паркер («Одни из нас», «Как приручить дракона») получили главные роли в фильме «Молодые люди» («The Young People») режиссера «Собирателя душ» Осгуда Перкинса. Съемки стартуют осенью в Ванкувере, сообщает Variety.

Действие в картине развернется в старшей школе. Лента расскажет о старшекласснице Сью, которая заводит дружбу с новой одноклассницей Китти. Вначале они хорошо ладят, но вскоре Китти начинает вести себя странно, что заставляет Сью волноваться.

Производством проекта займется компания Neon. Продюсерами выступят сам Перкинс, а также Крис Фергюсон и Брайан Кэвэна-Джонс. Дата премьеры фильма пока не называется.

В феврале 2025 года на российские экраны вышел хоррор Перкинса «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга. Лента рассказывает о том, как близнецы Хал и Билл нашли на чердаке дома старую игрушку отца, после чего столкнулись с чередой ужасных смертей. 4 декабря состоится премьера еще одного фильма режиссера под названием «Крипер». Он расскажет о паре, которая отправляется в уединенную хижину в лесу, где с ней начинают происходить мистические события.
 

