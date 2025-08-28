Анна Кендрик и Сет Роген намерены сыграть в драмеди «Малыши»

Книжные в Москве и регионах устроили распродажи книг иноагентов
Зумеры оказались аутсайдерами у российских работодателей. Предпочтение им отдают лишь 2% компаний
2 сентября вход в Эрмитаж для школьников и студентов будет бесплатным
LEGO выпустила набор «Пиратский корабль капитана Джека Воробья»
Okko и Premier представят в октябре второй сезон «Постучись в мою дверь в Москве»
Ридли Скотт работает над «Гладиатором-3» и не исключает еще один приквел «Чужого»
Сериал «Робин Гуд» с Джеком Паттеном в главной роли получил первый тизер
Лола Тун и Нико Паркер сыграют в новом хорроре режиссера «Собирателя душ» Осгуда Перкинса
Умер композитор Родион Щедрин
Японский архитектор Тадао Андо спроектирует музей в Ташкенте
Хилари Дафф сыграет в сериале о детских конкурсах красоты
Ридли Скотт отказался от 20 млн долларов, лишь бы не снимать «Терминатор-3»
«Кутюр» с Анджелиной Джоли выйдет в России 26 февраля
Фильмы студентов Школы дизайна покажут в парках Москвы
В Сингапуре ввели наказание палками за распространение некоторых вейпов
Экс-директора Театра сатиры задержали по обвинению в мошенничестве
Премия Scan Awards открыла прием заявок на участие
В России создали первую тест-систему для выявления сразу 25 вирусов
В архивах семьи Владимира Высоцкого нашли его неопубликованнные песни. Их восстановили с помощью ИИ
Джесси Племонс похищает и бреет наголо Эмму Стоун в трейлере «Бугонии»
В Южной Корее задержали исполнителя хита «Gangnam Style»
Московские офисы «Яндекса», «Сбера», X5, Т-Банка и Lamoda откроют для посетителей Big Tech Night
Московские новостройки стали выше в среднем на 12 этажей за последние 10 лет
Филевскую линию московского метро хотят продлить до Сколково
В России завели первое уголовное дело за последствия самовыгула собаки
Жара ускоряет старение так же, как курение, алкоголь и малоподвижный образ жизни
МРОТ могут повысить на 20% со следующего года
«Такие дела» запустили платформу для благотворительных сборов «Раз такое дело»

Анна Кендрик и Сет Роген намерены сыграть в драмеди «Малыши»

Фото: Clinton Gilders/Getty Images

Американская актриса Анна Кендрик («Идеальный голос», «Простая просьба») и канадский комик Сет Роген («Киностудия», «SuperПерцы») обсуждают свое участие в комедийной драме «Babies» («Малыши»). Об этом написал Variety.

Фильм поставит режиссерка Лорен Миллер Роген, снявшая драму «Как отец» с Кристен Белл. Кинематографистка срежиссирует картину по собственному сценарию. Действие будущей ленты развернется в Лос-Анджелесе.

«Малыши» описывается как история о пути к родительству. В центре ее окажутся Энни и Аарон, которые раздумывали, стоит ли им становиться мамой и папой, когда к ним переехала недавно разведенная подруга с трехлетним ребенком.

Съемки фильма начнутся в ноябре в Лос-Анджелесе. Финансировать ленту и разрабатывать ее будут компании AGC Studios и Monarch Media вместе с Lylas Pictures. Продюсерами проекта станут Миллер Роген, Джен В.Рэй, Стюарт Форд и Стив Барнетт.

Исполнительными продюсерами выступят Мигель А.Палос-мл. и Зак Гарретт из AGC, Алан Пауэлл и Вики Патель из Monarch и Софи Хег из Lylas. AGC и CAA Media Finance будут совместно представлять права на распространение драмеди в мире. 

Кендрик и Роген ранее уже снимались вместе. Они входили в актерский ансамбль фильма «50/50» Джонатана Левина, в котором также снялись Джозеф Гордон-Левитт и Брайс Даллас Говард. 

Расскажите друзьям