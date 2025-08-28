Анна Кендрик и Сет Роген намерены сыграть в драмеди «Малыши»

Исполнительными продюсерами выступят Мигель А.Палос-мл. и Зак Гарретт из AGC, Алан Пауэлл и Вики Патель из Monarch и Софи Хег из Lylas. AGC и CAA Media Finance будут совместно представлять права на распространение драмеди в мире.



Кендрик и Роген ранее уже снимались вместе. Они входили в актерский ансамбль фильма «50/50» Джонатана Левина, в котором также снялись Джозеф Гордон-Левитт и Брайс Даллас Говард.