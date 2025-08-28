«Кутюр» с Анджелиной Джоли выйдет в России с 26 февраля
Анна Кедрик и Сет Роген намерены сыграть в драмеди «Малыши»

Фото: Clinton Gilders / Getty Images

Американская актриса Анна Кендрик («Идеальный голос», «Простая просьба») и канадский комик Сет Роген («Киностудия», «SuperПерцы») обсуждают свое участие в комедийной драме «Babies» («Малыши»). Об этом написал Variety.

Фильм поставит режиссер Лорен Миллер Роген, снявшая драму «Как отец» с Кристен Белл. Кинематографистка срежиссирует картину по собственному сценарию. Действие будущей ленты развернется в Лос-Анджелесе.

«Малыши» описывается как история о пути к родительству. В центре ее окажутся Энни и Аарон, которые раздумывали, стоит ли им становиться мамой и папой, когда к ним переехала недавно разведенная подруга с трехлетним ребенком.

Съемки фильма начнутся в ноябре в Лос-Анджелесе. Финансировать ленту и разрабатывать ее будут компании AGC Studios и Monarch Media вместе с Lylas Pictures. Продюсерами проекта станут Миллер Роген, Джен В. Рэй, Стюарт Форд и Стив Барнетт.

Исполнительными продюсерами выступят Мигель А. Палос-младший и Зак Гарретт из AGC, Алан Пауэлл и Вики Патель из Monarch и Софи Хег из Lylas. AGC и CAA Media Finance будут совместно представлять права на распространение драмеди в мире. 

Кендрик и Роген ранее уже снимались вместе. Они входили в актерский ансамбль фильма «Жизнь прекрасна» Джонатана Левина, в котором также снялись Джозеф Гордон-Левитт и Брайс Даллас Ховард. 

