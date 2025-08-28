Японский архитектор Тадао Андо спроектирует музей в Ташкенте

Музей задуман как ведущее культурное учреждение страны. Он предложит углубленное знакомство с узбекской культурой, а также будет уютным общественным пространством для размышлений и собраний.



Тадао Андо — один из самых известных архитекторов мира, работающий в духе реджионализма. Он известен виртуозным использованием в пространстве естественного света. Среди знаменитых проектов Андо — Пулитцеровский центр искусств в Миссури, Музей искусств в Киото, Часовня Света в Осаке.