Японский архитектор Тадао Андо спроектирует музей в Ташкенте

Японский архитектор Тадао Андо, лауреат престижной Притцкеровской премии, спроектирует здание Национального музея Узбекистана. Об этом написал Hypebeast.
Музей откроется в марте 2028 года в Ташкенте. Это будет первый проект Андо в Центральной Азии. Постройка будет вдохновлена культурным наследием Узбекистана и выполнена в характерном для архитектора стиле монументального минимализма.
Здание будет сочетать в себе круглые и прямоугольные объемы, что создаст динамичное пространственное ощущение. Внешний облик музея определят широкие круглые арки, приглашающие посетителей в центральный двор в окружении стеклянных коридоров.
Андо построит Национальный музей Узбекистана в сотрудничестве с немецкой студией Atelier Brückner. В выставочном комплексе разместят постоянные и временные экспозиции, художественные резиденции и образовательные пространства, в том числе публичную библиотеку и лекционный зал.
Музей задуман как ведущее культурное учреждение страны. Он предложит углубленное знакомство с узбекской культурой, а также будет уютным общественным пространством для размышлений и собраний.
Тадао Андо — один из самых известных архитекторов мира, работающий в духе реджионализма. Он известен виртуозным использованием в пространстве естественного света. Среди знаменитых проектов Андо — Пулитцеровский центр искусств в Миссури, Музей искусств в Киото, Часовня Света в Осаке.