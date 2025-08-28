Хилари Дафф сыграет в сериале о детских конкурсах красоты

«Кутюр» с Анджелиной Джоли выйдет в России с 26 февраля
Анна Кедрик и Сет Роген намерены сыграть в драмеди «Малыши»
Японский архитектор Тадао Андо спроектирует музей в Ташкенте
Ридли Скотт отказался от 20 миллионов долларов, лишь бы не снимать «Терминатор 3»
Фильмы студентов Школы дизайна покажут в парках Москвы
В Сингапуре ввели наказание палками за распространение некоторых вейпов
Экс-директора Театра сатиры задержали по обвинению в мошенничестве
Премия Scan Awards открыла прием заявок на участие
В России создали первую тест-систему для выявления сразу 25 вирусов
В архивах семьи Владимира Высоцкого нашли его неопубликованнные песни. Их восстановили с помощью ИИ
Джесси Племонс похищает и бреет наголо Эмму Стоун в трейлере «Бугонии»
В Южной Корее задержали исполнителя хита «Gangnam Style»
Московские офисы «Яндекса», «Сбера», X5, Т-Банка и Lamoda откроют для посетителей Big Tech Night
Московские новостройки стали выше в среднем на 12 этажей за последние 10 лет
Филевскую линию московского метро хотят продлить до Сколково
В России завели первое уголовное дело за последствия самовыгула собаки
Жара ускоряет старение так же, как курение, алкоголь и малоподвижный образ жизни
МРОТ могут повысить на 20% со следующего года
«Такие дела» запустили платформу для благотворительных сборов «Раз такое дело»
Фильм «Эдем» с Джудом Лоу не выйдет в российский прокат в запланированные даты
29 августа в «Новом Манеже» представят современную версию «Маленьких трагедий» Пушкина
МТС Web Services создали шаблон для школьных покупок с чек-листами и калькулятором расходов
Песни Shaman, Газманова и Майданова включили в школьную программу
Macan, Zivert и Ay Yola: что россияне слушали летом на «МТС Музыке»
Зажигалки, аэрозоли и газовые баллончики с 1 сентября будут продавать только по паспорту
Crocs выпустит сабо с Эриком Картманом, Полотенчиком и другими персонажами «Южного Парка»
73% учителей считают, что макияж делает старшеклассниц более собранными
Актер, сыгравший отца Троя в «Классном мюзикле», раскрыл, что первый фильм сняли всего за 4 недели

Хилари Дафф сыграет в сериале о детских конкурсах красоты

Фото: hilaryduff

Американская актриса Хилари Дафф, известная по сериалу "Лиззи Макгуайэр" и фильму "История Золушки", снимется в сериале "Pretty Ugly" ("Довольно уродливая"). Об этом написал Deadline.

Проект выпустит Hulu. Дафф станет его исполнительным продюсером, Сильвер Три - режиссером, а сценаристом шоу выступит Киркер Батлер. В основу сериала ляжет одноименный роман Батлера, выпущенный в 2015 году.

Он рассказал о Миранде Миллер, которая выбрала миссией в своей жизни - сделать дочь самом успешной в США участницей детских конкурсов красоты. Только вот 10-летняя Бэйли не разделяет энтузиазма матери.

Девочка выступает на конкурсах с возраста трех месяцев и порядком устала от них. Однако это не останавливает Миранду, некогда тоже королеву красоты. Она мечтает о рекламных контрактах, косметических брендах и даже о телешоу.

Миранда не позволяет дочери сбавлять темп карьеры. Не успокаивает Миранду и беременность: героиня, напротив, начинает вдобавок планировать будущее второй, еще не рожденной дочери.

Пока Миранда строит империю, ее муж изменяет ей и увлекается приемом случайных таблеток. От него беременеет 18-летняя девушка, с которой он познакомился на работе в хосписе. Узнав об этом, мать юной любовницы Рэя задумывает убийство, вооружившись верой в Иисуса и своими представлениями о благе.

Разработкой сериала займутся компании 20th Television и Kapital Entertainment. Когда проект выйдет на экраны, пока неясно. Кто в нем снимется, помимо Дафф, также еще не определено.
 

Расскажите друзьям