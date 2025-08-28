Хилари Дафф сыграет в сериале о детских конкурсах красоты

Американская актриса Хилари Дафф, известная по сериалу "Лиззи Макгуайэр" и фильму "История Золушки", снимется в сериале "Pretty Ugly" ("Довольно уродливая"). Об этом написал Deadline.
Проект выпустит Hulu. Дафф станет его исполнительным продюсером, Сильвер Три - режиссером, а сценаристом шоу выступит Киркер Батлер. В основу сериала ляжет одноименный роман Батлера, выпущенный в 2015 году.
Он рассказал о Миранде Миллер, которая выбрала миссией в своей жизни - сделать дочь самом успешной в США участницей детских конкурсов красоты. Только вот 10-летняя Бэйли не разделяет энтузиазма матери.
Девочка выступает на конкурсах с возраста трех месяцев и порядком устала от них. Однако это не останавливает Миранду, некогда тоже королеву красоты. Она мечтает о рекламных контрактах, косметических брендах и даже о телешоу.
Миранда не позволяет дочери сбавлять темп карьеры. Не успокаивает Миранду и беременность: героиня, напротив, начинает вдобавок планировать будущее второй, еще не рожденной дочери.
Пока Миранда строит империю, ее муж изменяет ей и увлекается приемом случайных таблеток. От него беременеет 18-летняя девушка, с которой он познакомился на работе в хосписе. Узнав об этом, мать юной любовницы Рэя задумывает убийство, вооружившись верой в Иисуса и своими представлениями о благе.
Разработкой сериала займутся компании 20th Television и Kapital Entertainment. Когда проект выйдет на экраны, пока неясно. Кто в нем снимется, помимо Дафф, также еще не определено.