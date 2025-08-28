Ридли Скотт отказался от 20 млн долларов, лишь бы не снимать «Терминатор-3»

«Кутюр» с Анджелиной Джоли выйдет в России 26 февраля
LEGO выпустила набор «Пиратский корабль капитана Джека Воробья»
Okko и Premier представят в октябре второй сезон «Постучись в мою дверь в Москве»
Ридли Скотт работает над «Гладиатором-3» и не исключает еще один приквел «Чужого»
Сериал «Робин Гуд» с Джеком Паттеном в главной роли получил первый тизер
Лола Тун и Нико Паркер сыграют в новом хорроре режиссера «Собирателя душ» Осгуда Перкинса
Умер композитор Родион Щедрин
Анна Кедрик и Сет Роген намерены сыграть в драмеди «Малыши»
Японский архитектор Тадао Андо спроектирует музей в Ташкенте
Хилари Дафф сыграет в сериале о детских конкурсах красоты
Фильмы студентов Школы дизайна покажут в парках Москвы
В Сингапуре ввели наказание палками за распространение некоторых вейпов
Экс-директора Театра сатиры задержали по обвинению в мошенничестве
Премия Scan Awards открыла прием заявок на участие
В России создали первую тест-систему для выявления сразу 25 вирусов
В архивах семьи Владимира Высоцкого нашли его неопубликованнные песни. Их восстановили с помощью ИИ
Джесси Племонс похищает и бреет наголо Эмму Стоун в трейлере «Бугонии»
В Южной Корее задержали исполнителя хита «Gangnam Style»
Московские офисы «Яндекса», «Сбера», X5, Т-Банка и Lamoda откроют для посетителей Big Tech Night
Московские новостройки стали выше в среднем на 12 этажей за последние 10 лет
Филевскую линию московского метро хотят продлить до Сколково
В России завели первое уголовное дело за последствия самовыгула собаки
Жара ускоряет старение так же, как курение, алкоголь и малоподвижный образ жизни
МРОТ могут повысить на 20% со следующего года
«Такие дела» запустили платформу для благотворительных сборов «Раз такое дело»
Фильм «Эдем» с Джудом Лоу не выйдет в российский прокат в запланированные даты
29 августа в «Новом Манеже» представят современную версию «Маленьких трагедий» Пушкина
МТС Web Services создали шаблон для школьных покупок с чек-листами и калькулятором расходов

Ридли Скотт отказался от 20 млн долларов, лишь бы не снимать «Терминатор-3»

Фото: Intermedia Films

Британский режиссер Ридли Скотт, известный по фильмам «Гладиатор» и «Бегущий по лезвию», отказался снимать третью часть франшизы «Терминатор», хотя ему предлагали за работу 20 млн долларов. Об этом он сказал The Guardian.

Скотт вспомнил, что друг посоветовал ему запросить такой же гонорар, какой обещали звезде киносерии Арнольду Шварценеггеру. Режиссер был ошеломлен, когда продакшен-компания удовлетворила эту просьбу.

Однако Скотт все равно не захотел работать над фильмом «Терминатор-3: Восстание машин». «Меня невозможно купить. Я подумал: „Будь я проклят“. Но я не смог этого сделать [согласиться]», — поделился кинематографист.

По мнению Скотта, постановка картины о Терминаторе схожа с разработкой очередной части бондианы. «Суть фильма о Бонде — это веселость и гротеск. „Терминатор“ — чистый комикс», — пояснил постановщик.

Он отметил, что «Терминатор» в его исполнении получился бы более реалистичным. «Вот поэтому меня никогда не просили снять фильм о Бонде, потому что я бы все испортил», — добавил режиссер.

Франшизу «Терминатор» запустил американский режиссер Джеймс Кэмерон. Он работал над двумя первыми фильмами серии. Планы кинематографиста насчет третьей части были сорваны, поскольку владевшая половиной прав компания обанкротилась.

Кэмерон никогда не раскрывал, каким изначально планировался «Терминатор-3». В конечном итоге ленту сняли спустя более чем 10 лет после выхода предыдущей, возглавил проект Джонатан Мостоу.

Расскажите друзьям