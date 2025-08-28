«Кутюр» с Анджелиной Джоли выйдет в России с 26 февраля
Ридли Скотт отказался от 20 миллионов долларов, лишь бы не снимать «Терминатор 3»

Кадр: Intermedia Films

Британский режиссер Ридли Скотт, известный по фильмам «Гладиатор» и «Бегущий по лезвию», отказался снимать третью часть франшизы «Терминатор», хотя ему предлагали за работу 20 млн долларов. Об этом он сказал The Guardian.

Скотт вспомнил, что друг посоветовал ему запросить такой же гонорар, какой обещали звезде киносерии Арнольду Шварценеггеру. Режиссер был ошеломлен, когда продакшн-компания удовлетворила эту просьбу.

Однако Скотт все равно не захотел работать над фильмом «Терминатор 3: Восстание машин». «Меня невозможно купить. Я подумал: „Будь я проклят“. Но я не смог этого сделать [согласиться]», — поделился кинематографист.

По мнению Скотта, постановка картины о Терминаторе схожа с разработкой очередной части «бондианы». «Суть фильма о Бонде — это веселость и гротеск. „Терминатор“ — чистый комикс», — пояснил постановщик.

Он отметил, что «Терминатор» в его исполнении получился бы более реалистичным. «Вот поэтому меня никогда не просили снять фильм о Бонде — потому что я бы все испортил», — добавил режиссер.

Франшизу «Терминатор» запустил американский режиссер Джеймс Кэмерон. Он срежиссировал первые два фильма серии. Планы кинематографиста насчет третьей части были сорваны, поскольку владевшая половиной прав компания обанкротилась.

Кэмерон никогда не раскрывал, каким изначально планировался «Терминатор 3». В конечном итоге ленту сняли спустя более чем 10 лет после выхода предыдущей, возглавил проект Джонатан Мостоу.

