«Кутюр» с Анджелиной Джоли выйдет в России с 26 февраля

Российская премьера фильма «Кутюр» запланирована на 26 февраля 2026 года. Дистрибьютером выступит Capella Film.
В главных ролях — Анджелина Джоли и Луи Гаррель. Нью-йоркский режиссер Максин прилетает в Париж. В ее планах снять фильм о закулисье самого главного события мировой фэшн-индустрии — Неделе высокой моды.
Она окунается в суету съемок и череду новых знакомых с невероятными жизненными историями, далекими от мира гламура. В процессе работы над проектом Максин сближается с оператором Антоном и влюбляется в него.
Постановкой и сценарием занималась Алис Винокур («Проксима»). Мировая премьера картины состоится на кинофестивале в Торонто, стартующем 4 сентября. Следом фильм будет показан в конкурсной программе 73-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне, который пройдет с 19 по 27 сентября.