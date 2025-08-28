«Кутюр» с Анджелиной Джоли выйдет в России с 26 февраля

Crocs выпустит сабо с Эриком Картманом, Полотенчиком и другими персонажами «Южного Парка»
Ридли Скотт отказался от 20 миллионов долларов, лишь бы не снимать «Терминатор 3»
Фильмы студентов Школы дизайна покажут в парках Москвы
В Сингапуре ввели наказание палками за распространение некоторых вейпов
Экс-директора Театра сатиры задержали по обвинению в мошенничестве
Премия Scan Awards открыла прием заявок на участие
В России создали первую тест-систему для выявления сразу 25 вирусов
В архивах семьи Владимира Высоцкого нашли его неопубликованнные песни. Их восстановили с помощью ИИ
Джесси Племонс похищает и бреет наголо Эмму Стоун в трейлере «Бугонии»
В Южной Корее задержали исполнителя хита «Gangnam Style»
Московские офисы «Яндекса», «Сбера», X5, Т-Банка и Lamoda откроют для посетителей Big Tech Night
Московские новостройки стали выше в среднем на 12 этажей за последние 10 лет
Филевскую линию московского метро хотят продлить до Сколково
В России завели первое уголовное дело за последствия самовыгула собаки
Жара ускоряет старение так же, как курение, алкоголь и малоподвижный образ жизни
МРОТ могут повысить на 20% со следующего года
«Такие дела» запустили платформу для благотворительных сборов «Раз такое дело»
Фильм «Эдем» с Джудом Лоу не выйдет в российский прокат в запланированные даты
29 августа в «Новом Манеже» представят современную версию «Маленьких трагедий» Пушкина
МТС Web Services создали шаблон для школьных покупок с чек-листами и калькулятором расходов
Песни Shaman, Газманова и Майданова включили в школьную программу
Macan, Zivert и Ay Yola: что россияне слушали летом на «МТС Музыке»
Зажигалки, аэрозоли и газовые баллончики с 1 сентября будут продавать только по паспорту
73% учителей считают, что макияж делает старшеклассниц более собранными
Актер, сыгравший отца Троя в «Классном мюзикле», раскрыл, что первый фильм сняли всего за 4 недели
Спальные места в новых вагонах СВ стали длиннее на 16 сантиметров
Люди неосознанно повторяют за собаками, а не только друг за другом
МЦД продлят до Тулы, Ярославля, Иванова, Твери и Смоленска

«Кутюр» с Анджелиной Джоли выйдет в России с 26 февраля

Фото: CG Cinéma

Российская премьера фильма «Кутюр» запланирована на 26 февраля 2026 года. Дистрибьютером выступит Capella Film.

В главных ролях — Анджелина Джоли и Луи Гаррель. Нью-йоркский режиссер Максин прилетает в Париж. В ее планах снять фильм о закулисье самого главного события мировой фэшн-индустрии — Неделе высокой моды.

Она окунается в суету съемок и череду новых знакомых с невероятными жизненными историями, далекими от мира гламура. В процессе работы над проектом Максин сближается с оператором Антоном и влюбляется в него.

Постановкой и сценарием занималась Алис Винокур («Проксима»). Мировая премьера картины состоится на кинофестивале в Торонто, стартующем 4 сентября. Следом фильм будет показан в конкурсной программе 73-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне, который пройдет с 19 по 27 сентября.

