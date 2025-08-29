Okko и Premier представят в октябре второй сезон «Постучись в мою дверь в Москве»

Okko и Premier выпустят 20 октября второй сезон сериала «Постучись в мою дверь в Москве». Об этом рассказали «Афише Daily» представители платформ.
В продолжении романтической истории герой Кирилла Дыцевича попытается вернуть доверие своей возлюбленной, роль которой исполняет Лиана Гриба. Сюжет новых эпизодов стартует спустя месяц после событий финала первого сезона.
Саша (Гриба) возвращается в компанию «Стиллард» и пытается начать жизнь заново после предательства Сергея (Дыцкевич). Но в отношения пары неожиданно вмешивается бабушка героини, открывающая семейную тайну.
Премьера состоится в онлайн-кинотеатрах Okko и Premier, а также в эфире телеканала ТНТ. Во втором сезоне шоу будет 60 эпизодов продолжительностью по 45 минут. Авторы проекта обещают зрителям множество сюжетных поворотов, отличающихся от события оригинального турецкого сериала и адаптированных под реалии России.
Режиссерами второго сезона выступили Павел Мак и Владимир Боровой. Операторами стали Михаил Малюга и Николай Ермолаев, креативными продюсерами — Наталья Шик и Кристина Сивоконь.
«Я старался работать по принципу „не испорти“. За основу брал первый сезон, его стилистику и атмосферу, дальше уже точечно добавлял своих артистов и свои идеи. Конечно, когда приходишь на второй сезон к тебе особое внимание и от группы и от артистов, но я старался быстро „сокращать дистанцию“, — поделился Мак.
По его словам, Дыцкевичу и Грибе удалось создать «настоящую сказку на экране. „За этим всегда интересно смотреть и мечтать, что в жизни у наших зрителей будет такая же красивая сказка“, — добавил постановщик.
В актерский состав новых серий вошли Влад Соколовский, Екатерина Волкова, Игорь Жижикин, Алика Смехова, Антонина Паперная, Александра Тулинова, Юлия Серина, Екатерина Шумакова и другие артисты.