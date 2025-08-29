Okko и Premier представят в октябре второй сезон «Постучись в мою дверь в Москве»

«Кутюр» с Анджелиной Джоли выйдет в России 26 февраля
LEGO выпустила набор «Пиратский корабль капитана Джека Воробья»
Ридли Скотт работает над «Гладиатором-3» и не исключает еще один приквел «Чужого»
Сериал «Робин Гуд» с Джеком Паттеном в главной роли получил первый тизер
Лола Тун и Нико Паркер сыграют в новом хорроре режиссера «Собирателя душ» Осгуда Перкинса
Умер композитор Родион Щедрин
Анна Кедрик и Сет Роген намерены сыграть в драмеди «Малыши»
Японский архитектор Тадао Андо спроектирует музей в Ташкенте
Хилари Дафф сыграет в сериале о детских конкурсах красоты
Ридли Скотт отказался от 20 млн долларов, лишь бы не снимать «Терминатор-3»
Фильмы студентов Школы дизайна покажут в парках Москвы
В Сингапуре ввели наказание палками за распространение некоторых вейпов
Экс-директора Театра сатиры задержали по обвинению в мошенничестве
Премия Scan Awards открыла прием заявок на участие
В России создали первую тест-систему для выявления сразу 25 вирусов
В архивах семьи Владимира Высоцкого нашли его неопубликованнные песни. Их восстановили с помощью ИИ
Джесси Племонс похищает и бреет наголо Эмму Стоун в трейлере «Бугонии»
В Южной Корее задержали исполнителя хита «Gangnam Style»
Московские офисы «Яндекса», «Сбера», X5, Т-Банка и Lamoda откроют для посетителей Big Tech Night
Московские новостройки стали выше в среднем на 12 этажей за последние 10 лет
Филевскую линию московского метро хотят продлить до Сколково
В России завели первое уголовное дело за последствия самовыгула собаки
Жара ускоряет старение так же, как курение, алкоголь и малоподвижный образ жизни
МРОТ могут повысить на 20% со следующего года
«Такие дела» запустили платформу для благотворительных сборов «Раз такое дело»
Фильм «Эдем» с Джудом Лоу не выйдет в российский прокат в запланированные даты
29 августа в «Новом Манеже» представят современную версию «Маленьких трагедий» Пушкина
МТС Web Services создали шаблон для школьных покупок с чек-листами и калькулятором расходов

Okko и Premier представят в октябре второй сезон «Постучись в мою дверь в Москве»

Фото: Okko

Okko и Premier выпустят 20 октября второй сезон сериала «Постучись в мою дверь в Москве». Об этом рассказали «Афише Daily» представители платформ. 

В продолжении романтической истории герой Кирилла Дыцевича попытается вернуть доверие своей возлюбленной, роль которой исполняет Лиана Гриба. Сюжет новых эпизодов стартует спустя месяц после событий финала первого сезона.

Саша (Гриба) возвращается в компанию «Стиллард» и пытается начать жизнь заново после предательства Сергея (Дыцкевич). Но в отношения пары неожиданно вмешивается бабушка героини, открывающая семейную тайну. 
 

Видео: Okko

Премьера  состоится в онлайн-кинотеатрах Okko и Premier, а также в эфире телеканала ТНТ. Во втором сезоне шоу будет 60 эпизодов продолжительностью по 45 минут. Авторы проекта обещают зрителям множество сюжетных поворотов, отличающихся от события оригинального турецкого сериала и адаптированных под реалии России.

Режиссерами второго сезона выступили Павел Мак и Владимир Боровой. Операторами стали Михаил Малюга и Николай Ермолаев, креативными продюсерами — Наталья Шик и Кристина Сивоконь.

«Я старался работать по принципу „не испорти“. За основу брал первый сезон, его стилистику и атмосферу, дальше уже точечно добавлял своих артистов и свои идеи. Конечно, когда приходишь на второй сезон к тебе особое внимание и от группы и от артистов, но я старался быстро „сокращать дистанцию“, — поделился Мак.

По его словам, Дыцкевичу и Грибе удалось создать «настоящую сказку на экране. „За этим всегда интересно смотреть и мечтать, что в жизни у наших зрителей будет такая же красивая сказка“, — добавил постановщик.


В актерский состав новых серий вошли Влад Соколовский, Екатерина Волкова, Игорь Жижикин, Алика Смехова, Антонина Паперная, Александра Тулинова, Юлия Серина, Екатерина Шумакова и другие артисты.

