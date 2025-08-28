Фильмы студентов Школы дизайна покажут в парках Москвы

Фестиваль «Кино в парках» проходит с 1 августа по 30 сентября и охватывает пять городских пространств: парк «Ходынское поле», Москворецкий парк, Покровский берег и другие. Это часть программы «Лето в Москве», во время которой ежедневно проходят кинопоказы, лекции, мастер-классы и встречи с представителями креативных индустрий.