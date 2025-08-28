Фильмы студентов Школы дизайна покажут в парках Москвы

Четыре короткометражных фильма, снятые студентами и выпускниками Школы дизайна НИУ ВШЭ, вошли в программу кинофестиваля «Кино в парках» в Москве
Среди них: «Дуэт» Арины Овчинниковой, «Трепет» Софьи Воловик, «Привидение» Артема Закалата и «Лелера» — Николая Коваленко. Их покажут 20 и 28 августа, 5, 17 и 23 сентября с 14:10 до 15:10.
Картины будут доступны на площадках: ландшафтный парк «Митино», природно-исторический парк «Москворецкий» и парк 50-летия Октября. Вход свободный
Фестиваль «Кино в парках» проходит с 1 августа по 30 сентября и охватывает пять городских пространств: парк «Ходынское поле», Москворецкий парк, Покровский берег и другие. Это часть программы «Лето в Москве», во время которой ежедневно проходят кинопоказы, лекции, мастер-классы и встречи с представителями креативных индустрий.